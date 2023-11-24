Kasım ayı lise nakilleri ne zaman açıklanacak 2023? E okul lise nakil başvurusu açıklandı mı? MEB son dakika...

Kasım ayı lise nakil sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Okul kontenjanları e-Okul üzerinden öğrenebilecek. Peki, Kasım ayı lise nakilleri ne zaman açıklanacak 2023? E okul lise nakil başvurusu açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylar...
KASIM AYI LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?
Henüz nakil sonuçları hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...
LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
e okul VBS girişi ile öğrenciler tercihe bağlı nakil başvurusu yapabilecek.
Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;