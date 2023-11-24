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Kasım ayı lise nakilleri ne zaman açıklanacak 2023? E okul lise nakil başvurusu açıklandı mı? MEB son dakika...

Bir başka liseye nakil olmak isteyen öğrenciler lise nakil sürecini araştırmaya başladı. Belirlenen tarihlerde e okul VBS girişi ile öğrenciler tercihe bağlı nakil başvurusu yapabiliyor. Peki, Kasım ayı lise nakilleri ne zaman açıklanacak 2023? E okul lise nakil başvurusu açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 24 Kasım 2023, 18:54 Güncelleme 24 Kasım 2023, 18:54
Kasım ayı lise nakilleri ne zaman açıklanacak 2023? E okul lise nakil başvurusu açıklandı mı? MEB son dakika...

Kasım ayı lise nakil sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Okul kontenjanları e-Okul üzerinden öğrenebilecek. Peki, Kasım ayı lise nakilleri ne zaman açıklanacak 2023? E okul lise nakil başvurusu açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylar...

KASIM AYI LİSE NAKİLLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2023?

Henüz nakil sonuçları hakkında resmi açıklama gelmedi. Detaylar eklendiğinde haberimizde yer alacaktır...

LİSE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

e okul VBS girişi ile öğrenciler tercihe bağlı nakil başvurusu yapabilecek.

Nakil ve geçiş işlemleri; Ortaöğretim kurumları arasında nakil ve geçişler, 37'nci madde hükümleri çerçevesinde; merkezi sınavla öğrenci alan okulların açık kontenjanlarına, öğrencinin;

Merkezi sınav puanının naklen gitmek istediği okuldaki aynı sınıf seviyesinde yerleştirme sonucunda oluşan en düşük puanlı öğrencinin puanından az olmaması kaydıyla puan üstünlüğüne göre yapılır.

Ortaöğretim kayıt alanı içindeki okullara tercihe bağlı olarak yapılır. Okulların açık kontenjanları e-Okul sisteminde ilan edilir.

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