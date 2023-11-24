Kasım ayı lise nakilleri ne zaman açıklanacak 2023? E okul lise nakil başvurusu açıklandı mı? MEB son dakika...

Kasım ayı lise nakil sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Okul kontenjanları e-Okul üzerinden öğrenebilecek. Peki, Kasım ayı lise nakilleri ne zaman açıklanacak 2023? E okul lise nakil başvurusu açıklandı mı? İşte konu hakkında detaylar...