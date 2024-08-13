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Üniversiteye yerleşmeyenler ne yapacak? ÖSYM YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? Ek yerleştirme tarihleri...

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçları açıklandı ve pek çok öğrenci üniversiteye yerleşme hakkı kazandı. Ancak, yerleşemeyen öğrenciler için ikinci tercih dönemi merak konusu oldu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruda, yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Şimdi ise gözler YKS ikinci tercih döneminin ne zaman başlayacağına çevrildi. Peki, üniversiteye yerleşmeyenler ne yapacak? YKS tercih sonuçlarına göre 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte haberin detayı!

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 10:41 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 10:41
Üniversiteye yerleşmeyenler ne yapacak? ÖSYM YKS 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? Ek yerleştirme tarihleri...

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YKS tercih süreci tamamlandı ve ÖSYM tarafından üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı. Bu yüzbinlerce öğrencinin üniversiteye kayıt yaptırma hakkı kazandığını gösteriyor. Ancak, üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ikinci tercihler hakkında bilgi arayışı başladı. Peki, Üniversiteye yerleşmeyenler ne yapacak? YKS tercih sonuçlarına göre 2. ek tercihler ne zaman başlayacak? İşte detaylar!

ÖSYM TERCİH SONUÇLARINI DUYURDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Sonuçlar ÖSYM'nin resmi web sitesi üzerinden erişime açıldı.

İşte ÖSYM'den yapılan açıklama:

"2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.10'dan itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 19–21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEMEYENLER NE YAPACAK?

Yerleşemeyen adaylar için süreç henüz bitmiş değil. İlk yerleştirme sonucunda bir programa yerleşemeyen adaylar, yerleşenlerin kayıt işlemlerinin tamamlanmasını bekleyecek. Bu kayıtlar sona erdikten sonra, üniversitelerde boş kalan kontenjanlar belirlenecek ve ÖSYM tarafından bu kontenjanlara yönelik bir ek tercih kılavuzu hazırlanacak. Bu kılavuzun yayımlanmasının ardından ek tercih süreci başlayacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa yerleşme hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

Yükseköğretim programlarına yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kayıt yapılmadığı için dolmayan kontenjanlar, üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek. ÖSYM, bu kontenjanlara yönelik ek yerleştirme işlemlerini merkezi olarak gerçekleştirecek. Ancak, merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirme sürecine başvuramayacak.

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