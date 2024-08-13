Resmi Gazete’de yayımlandı! Öğrenciler dikkat! Açık öğretime geçiş şartları değişti

"KUR'AN KURSLARI VE HAFIZLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERE YENİ HAKLAR TANINDI"

Bakanlık Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nca açılan Kur'an kurslarında hafızlık eğitimi ve/veya bu alanı destekleyici Arapça ve Temel İslam Bilimleri eğitimi alan, Ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olup tercih yapmadığı için herhangi bir örgün ortaöğretim kurumuna yerleşmemiş olanların da yer aldığı listedeki öğrencilerin bu haktan yararlanabileceği belirtildi.