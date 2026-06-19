Üniversitelerde 4 yıllık eğitim süresi değişiyor mu? Enstitü Sosyal'den yükseköğretim raporu

Raporda Türkiye'nin yükseköğretimde küresel rekabet gücünü artırabilmesi için uluslararası öğrenci, akademisyen ve bilimsel yayın sayısında yalnızca niceliksel değil, nitelikli bir büyüme sağlaması gerektiği vurgulandı.

Kontenjanlar, mezun istihdamı ve sektör ihtiyaçları arasında daha güçlü bir veri temelli planlama mekanizması kurulması gerektiği belirtildi.

Özellikle dünya üniversiteleri arasındaki rekabette artık sadece kontenjan büyüklüğü değil; araştırma çıktıları, akademik görünürlük, uluslararası iş birlikleri ve mezun başarısı belirleyici oluyor. Ayrıca, Türkiye'nin son yıllarda uluslararası öğrenci sayısında önemli bir artış yakaladığı ancak bu büyümenin daha sürdürülebilir ve stratejik bir zemine oturtulması gerektiği belirtildi.

Özellikle lisansüstü programlarda uluslararası öğrenci oranının artırılması, araştırma kapasitesini güçlendirecek kritik adımlardan biri olarak gösterildi. Akademisyen hareketliliğinin artırılması da öne çıkan başlıklar arasında yer aldı. Yurt dışından nitelikli akademisyenlerin Türkiye'ye çekilmesi ve Türk akademisyenlerin uluslararası ağlara daha güçlü entegre olması gerektiği kaydedildi.

REKTÖRLÜK AKADEMİSYEN TEKELİ'NDEN ÇIKARILMALI

Enstitü Sosyal'in raporunun yönetişim bölümü, sistemin omurgasına dokunuyor. 1981'den bu yana yürürlükte olan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun sadeleştirilip güncellenmesi istenirken, asıl çarpıcı öneri rektörlük makamına ilişkin: Üniversite yönetimlerinde ve rektörlük pozisyonlarında, objektif göstergelere dayanmak kaydıyla farklı alanlardan profesyonellerin de görev alabilmesinin önü açılmalı.