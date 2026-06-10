2026 YÖKDİL/2 sınav tarihi ertelendi! ÖSYM yeni sınav takvimi
Daha önce 2 Ağustos 2026'da yapılacağı açıklanan 2026-YÖKDİL/2 sınavı, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında alınan tedbirlerle ertelendi. ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı takvimle birlikte YÖKDİL/2 başvuru tarihleri ve yeni sınav günü de netlik kazandı.
Hızlı Özet Göster
- ÖSYM, 2026-YÖKDİL/2 sınav tarihini NATO Zirvesi nedeniyle 9 Ağustos 2026 olarak güncelledi.
- Sınavın başlangıçta 2 Ağustos 2026'da yapılması planlanıyordu, ancak güvenlik tedbirleri nedeniyle ertelendi.
- 2026-YÖKDİL/2 sınavı için başvurular 16-24 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.
- Adaylar, yeni sınav tarihini ve başvuru sürecini ÖSYM'nin resmi kanallarından takip etmelidir.
- Karar, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle verildi.
Binlerce adayın hazırlandığı 2026-YÖKDİL/2 sınavının tarihi değişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle sınav takviminde güncellemeye gitti.
Daha önce 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı açıklanan sınav, alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri kapsamında bir hafta ertelendi.
YÖKDİL/2 NE ZAMAN YAPILACAK
ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre 2026-YÖKDİL/2 sınavı 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.
Kararın, Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanacak güvenlik önlemleri nedeniyle alındığı belirtildi. Böylece adaylar, ilk açıklanan tarihe göre sınava bir hafta sonra girecek.
Sınav tarihindeki değişiklik, hazırlık sürecini sürdüren adayların gündeminde ilk sıralara yerleşti. Özellikle sosyal medya ve arama motorlarında sınavın ertelenip ertelenmediğine ilişkin sorular yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.
YÖKDİL/2 BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sınav tarihinin güncellenmesinin ardından gözler başvuru takvimine çevrildi.
ÖSYM tarafından yayımlanan bilgilere göre 2026-YÖKDİL/2 başvuruları 16 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar başvurularını 24 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlayabilecek.
Başvuru sürecinin sona ermesinin ardından geç başvuru tarihleri ve sınav giriş belgelerine ilişkin duyuruların da ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.
2026-YÖKDİL/2 TAKVİMİ
|İşlem
|Tarih
|Başvuruların Başlangıcı
|16 Haziran 2026
|Başvuruların Son Günü
|24 Haziran 2026
|İlk Açıklanan Sınav Tarihi
|2 Ağustos 2026
|Güncel Sınav Tarihi
|9 Ağustos 2026
YÖKDİL/2'ye katılacak adayların, sınav sürecine ilişkin yeni duyuruları ve olası güncellemeleri ÖSYM'nin resmi kanalları üzerinden takip etmeleri gerekiyor.