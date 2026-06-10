2026 YÖKDİL/2 sınav tarihi ertelendi! ÖSYM yeni sınav takvimi

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster ÖSYM, 2026-YÖKDİL/2 sınav tarihini NATO Zirvesi nedeniyle 9 Ağustos 2026 olarak güncelledi.

Sınavın başlangıçta 2 Ağustos 2026'da yapılması planlanıyordu, ancak güvenlik tedbirleri nedeniyle ertelendi.

2026-YÖKDİL/2 sınavı için başvurular 16-24 Haziran 2026 tarihleri arasında alınacak.

Adaylar, yeni sınav tarihini ve başvuru sürecini ÖSYM'nin resmi kanallarından takip etmelidir.

Karar, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri nedeniyle verildi.

Binlerce adayın hazırlandığı 2026-YÖKDİL/2 sınavının tarihi değişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle sınav takviminde güncellemeye gitti. Daha önce 2 Ağustos 2026 tarihinde yapılacağı açıklanan sınav, alınan güvenlik ve organizasyon tedbirleri kapsamında bir hafta ertelendi.

ÖSYM, 2026-YÖKDİL/2 sınav tarihini NATO Zirvesi nedeniyle güncelledi. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir) YÖKDİL/2 NE ZAMAN YAPILACAK ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre 2026-YÖKDİL/2 sınavı 9 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Kararın, Ankara'da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında uygulanacak güvenlik önlemleri nedeniyle alındığı belirtildi. Böylece adaylar, ilk açıklanan tarihe göre sınava bir hafta sonra girecek. Sınav tarihindeki değişiklik, hazırlık sürecini sürdüren adayların gündeminde ilk sıralara yerleşti. Özellikle sosyal medya ve arama motorlarında sınavın ertelenip ertelenmediğine ilişkin sorular yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.