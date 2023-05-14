ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ? YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklama! Hazırlık, ön lisans, lisans, yükseklisans, doktora...

15 Mayıs Pazartesi günü üniversitelerin tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Tüm yurtta seçmenler oy kullanma işlemleri bugün tamamlandı. Gözler bu kez okulların durumuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 15 Mayıs 2023 Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin okula gitmeyeceğini açıkladı. Buna göre seçim nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Peki üniversiteler de tatil mi?
YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
Üniversitelerin tatil edildiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü yalnızca MEB'e bağlı okullar tatil edildi. Konuya ilişkin YÖK Başkanı Erol Özvar'dan bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.
SEÇİMDEN SONRA 15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs 2023 Pazar günü katıldığı bir canlı yayında 15 Mayıs tarihinde okulların tatil olup olmamasıyla ilgili açıklamalarda yaptı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama şu şekilde:
"Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."