Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Eğitim
    • 14.05.2023 21:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.05.2023 21:02
    ABONE OL

    ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ? YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklama! Hazırlık, ön lisans, lisans, yükseklisans, doktora...

    Yarın üniversiteler tatil mi sorusu yüzbinlerce hazırlık, ön lisans ve lisans öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. Seçim sonuçları açıklanmaya devam ederken 15 Mayıs'ta okulların durumu merak konusu oldu. MEB'e bağlı okullarda Pazartesi kapılar açılmayacak. Öğrenciler Salı günü ders başı yapacak. Peki Yarın üniversiteler tatil mi? İşte YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklamalar.

    ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ?

    15 Mayıs Pazartesi günü üniversitelerin tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Tüm yurtta seçmenler oy kullanma işlemleri bugün tamamlandı. Gözler bu kez okulların durumuna çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer 15 Mayıs 2023 Pazartesi ilkokul, ortaokul, lise öğrencilerinin okula gitmeyeceğini açıkladı. Buna göre seçim nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Peki üniversiteler de tatil mi?

    YARIN ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

    Üniversitelerin tatil edildiğine ilişkin bir açıklama bulunmuyor. 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü yalnızca MEB'e bağlı okullar tatil edildi. Konuya ilişkin YÖK Başkanı Erol Özvar'dan bir açıklama geldiği taktirde haberimizde yer verilecektir.

    SEÇİMDEN SONRA 15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 7 Mayıs 2023 Pazar günü katıldığı bir canlı yayında 15 Mayıs tarihinde okulların tatil olup olmamasıyla ilgili açıklamalarda yaptı.

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yaptığı açıklama şu şekilde:

    "Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ertesi günü olan 15 Mayıs'ta okullarımızı sağlıklı bir şekilde hazırlamak için eğitim öğretime bir gün ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız."
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Vakıf Katılım
    Haberler Eğitim ÜNİVERSİTELER YARIN TATİL Mİ? YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklama! Hazırlık, ön lisans, lisans, yükseklisans, doktora...
        loading
        SON DAKİKA