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    • Eğitim
    • 13.05.2023 10:19
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    • 13.05.2023 10:24
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    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! İşte Görevde Yükselme Sınavı takvimi...

    Son dakika haberleri... Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında yapılacak sınav takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Görevde Yükselme Sınavı takvimimizi belirledik. Bu kapsamda 3 bin memurluk, 2 bin şeflik, 400 şube müdürlüğü, 57 saymanlık kadrosu için yazılı sınavımızı 9 Temmuz’da yapacağız. " ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Görevde Yükselme Sınavı için tarih açıklandı

    Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Yönetmeliği kapsamında yapılacak sınav takvimi açıklandı.

    BAKANA ÖZER'DEN AÇIKLAMA
    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, görevde yükselme sınavı için 22 Mayıs'ta Bakanlığın meb.gov.tr adresinde sınav uygulama duyurusunun yayımlanmasının ardından sürecin başlayacağını söyledi.

    SINAV 9 TEMMUZ'DA, SINAV SONUÇLARI 4 AĞUSTOS'TA
    Özer, sınav uygulama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

    "Yazılı sınav için internet üzerinden başvuru ve onay süreci 29 Mayıs- 7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuru tarihinin son günü saat 18.00'de onay süreci tamamlanacak. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar meb.gov.tr internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak."

    Bakan Özer, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınav için belirlenen kontenjanlara ilişkin, "Şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirledik. Bu süreçte görevde yükselme ve unvan değişikliğine başvuracak Bakanlığımızın tüm personeline şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Eğitim Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı! İşte Görevde Yükselme Sınavı takvimi...
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