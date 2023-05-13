"Yazılı sınav için internet üzerinden başvuru ve onay süreci 29 Mayıs- 7 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Başvuru tarihinin son günü saat 18.00'de onay süreci tamamlanacak. Görevde yükselme yazılı sınavına katılacak adaylar meb.gov.tr internet adresinde 9 Haziran'da ilan edilecek. Sınav giriş belgeleri 26 Haziran tarihinde yayımlanacak. Görevde yükselme sınavı 9 Temmuz'da, sınav sonuçları ise 4 Ağustos tarihinde açıklanacak."

Bakan Özer, görevde yükselme ve unvan değişikliği kapsamında yapılacak sınav için belirlenen kontenjanlara ilişkin, "Şube müdürlüğü kadrosu için 400, şeflik için 2 bin, memurluk için 3 bin ve saymanlık için de 57 kontenjan belirledik. Bu süreçte görevde yükselme ve unvan değişikliğine başvuracak Bakanlığımızın tüm personeline şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.