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ÜNİVERSİTELER BUGÜN TATİL Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi üniversiteler açık mı? YÖK- Valilik açıklamalar: Hazırlık, ön lisans, lisans...

Kar yağışının yurdun bir çok bölgesinde etkisini göstermesiyle birlikte ''Üniversiteler bugün tatil mi (20 Kasım 2023 Pazartesi)?'' sorusu da sıkça araştırılmaya başlandı. MEB'e bağlı okullar için peş peşe 'tatil' duyuruları gelmeye başladı. Buna göre İstanbul'un bazı ilçeleri ve Zonguldak'ta okullar 1 gün tatil edildi. Gözler bu kez üniversitelere çevrildi. Peki 20 Kasım 2023 Pazartesi üniversiteler açık mı? İşte YÖK- Valilik açıklamalar: Hazırlık, ön lisans, lisans...

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Giriş Tarihi 19 Kasım 2023, 16:30 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:34
ÜNİVERSİTELER BUGÜN TATİL Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi üniversiteler açık mı? YÖK- Valilik açıklamalar: Hazırlık, ön lisans, lisans...

Sağanak yağış, fırtına ve kar birçok ilde etkili olmaya başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar peş peşe tatil edilmeye başlandı. Üniversite okuyan milyonlarca öğrenci de fakültelerin tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte üniversitelerde son durum...

ÜNİVERSİTELER BUGÜN TATİL Mİ (20 KASIM 2023 PAZARTESİ)?

Sinop Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 20 Kasım Pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, üniversite çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

ZONGULDAK'TA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ!

Zonguldak Valiliği yaptığı açıklamada ise "Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.

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''Genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü doğu kesimlerde azalmaya devam edeceği, batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.''

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