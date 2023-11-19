ÜNİVERSİTELER BUGÜN TATİL Mİ? 20 Kasım 2023 Pazartesi üniversiteler açık mı? YÖK- Valilik açıklamalar: Hazırlık, ön lisans, lisans...

Sağanak yağış, fırtına ve kar birçok ilde etkili olmaya başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar peş peşe tatil edilmeye başlandı. Üniversite okuyan milyonlarca öğrenci de fakültelerin tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. İşte üniversitelerde son durum...

ÜNİVERSİTELER BUGÜN TATİL Mİ (20 KASIM 2023 PAZARTESİ)? Sinop Üniversitesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, kent merkezi ve ilçelerde etkili olan fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle üniversitenin tüm birimlerinde eğitim öğretime 20 Kasım Pazartesi günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, üniversite çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.