Antalya, Kocaeli, Sakarya’da bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi Antalya, Kocaeli, Sakarya’da okullar var mı? Valilik duyuruları

KARABÜK'TE EĞİTİME 1 GÜN ARA
Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.
DÜZCE AKÇAKOCA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ
Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
SAKARYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.
BARTIN AMASRA
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.
METEOROLOJİ HAVA TAHMİNİ
(20 - 26 Kasım) 2023)
''Genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü doğu kesimlerde azalmaya devam edeceği, batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.''