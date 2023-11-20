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Antalya, Kocaeli, Sakarya'da bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi Antalya, Kocaeli, Sakarya'da okullar var mı? Valilik duyuruları

Antalya, Kocaeli, Sakarya Valiliği son dakika açıklamaları yakından takip edilmeye başlandı. Zonguldak ve Bolu'nun da aralarında bulunduğu toplam 8 ilde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Diğer illerde yaşayan vatandaşlar tatil olan illerin listesini araştırıyor. Peki Antalya, Kocaeli, Sakarya'da bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi Antalya, Kocaeli, Sakarya'da okullar var mı? İşte son dakika açıklamalar...

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Giriş Tarihi 20 Kasım 2023, 06:16 Güncelleme 20 Kasım 2023, 07:01
Antalya, Kocaeli, Sakarya’da bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi Antalya, Kocaeli, Sakarya’da okullar var mı? Valilik duyuruları

''Antalya, Kocaeli, Sakarya'da bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi Antalya, Kocaeli, Sakarya'da okullar var mı?'' soruları veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde ara tatilin sona ermesinin ardından bu kez kar tatili duyuruları yapılmaya başlandı. İşte 20 Kasım tatil olan iller listesi...

20 KASIM 2023 PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER

ZONGULDAK

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak. Zonguldak Valiliğinden yapılan duyuru ise şöyle;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗
📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

ŞİLE

İstanbul Valiliği Şile'de ilk-orta dereceli okullara bir gün ara verildiğini duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ''İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.'' denildi.

DİYARBAKIR'DA OKULLAR TATİL

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde okullar 1 gün tatil edildi.

BOLU'DA OKULLAR TATİL

Bolu'da 20 Kasım Pazartesi eğitime 1 gün ara verildi.

KARABÜK'TE EĞİTİME 1 GÜN ARA

Karabük'ün Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Eflani ve Eskipazar ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitim ve öğretime bir gün ara verildiği bildirildi.

DÜZCE AKÇAKOCA'DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle okullar 20 Kasım Pazartesi günü tatil edildi. Akçakoca Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Akçakoca ilçemiz genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

SAKARYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.

BARTIN AMASRA

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; "İlçemiz genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, aynı tarihte 1 gün idari izinli sayılacağı belirtildi.

METEOROLOJİ HAVA TAHMİNİ

(20 - 26 Kasım) 2023)

''Genellikle mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının Pazartesi günü doğu kesimlerde azalmaya devam edeceği, batı kesimlerden başlayarak hafta sonuna kadar kuzey, iç ve batı kesimlerde artacağı ve mevsim normalleri civarına yükseleceği tahmin ediliyor.''

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