Antalya, Kocaeli, Sakarya’da bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi Antalya, Kocaeli, Sakarya’da okullar var mı? Valilik duyuruları

'' Antalya , Kocaeli , Sakarya 'da bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi Antalya, Kocaeli, Sakarya'da okullar var mı?'' soruları veliler ve öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde ara tatilin sona ermesinin ardından bu kez kar tatili duyuruları yapılmaya başlandı. İşte 20 Kasım tatil olan iller listesi...

20 KASIM 2023 PAZARTESİ KAR TATİLİ OLAN İLLER

ZONGULDAK

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak. Zonguldak Valiliğinden yapılan duyuru ise şöyle;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗

📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''