Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Yozgat’ta bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 okullar var mı, hangi illerde tatil? Valilik son dakika açıklamalar

Kar yağışının etkili olmaya başlamasıyla Kayseri , Sivas , Kırıkkale , Yozgat 'ta yaşayan vatandaşlar okullar ın tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. 1. dönem ilk ara tatil 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona erdi. Öğrenciler 20 Kasım 2023 Pazartesi okullarına dönmeyi beklerken MGM ve AFAD 'dan yapılan uyarılar sonrası okulların durumu merak konusu oldu. Peki Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Yozgat'ta bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil?

20 KASIM 2023 KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ

ZONGULDAK

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak. Zonguldak Valiliğinden yapılan duyuru ise şöyle;

''ÖNEMLİ DUYURU ❗

📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''