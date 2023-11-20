Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Yozgat’ta bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 okullar var mı, hangi illerde tatil? Valilik son dakika açıklamalar

Kar yağışının etkili olmaya başlamasıyla Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Yozgat'ta yaşayan vatandaşlar okulların tatil olup olmadığını araştırmaya başladı. 1. dönem ilk ara tatil 13 Kasım'da başlayıp 17 Kasım'da sona erdi. Öğrenciler 20 Kasım 2023 Pazartesi okullarına dönmeyi beklerken MGM ve AFAD'dan yapılan uyarılar sonrası okulların durumu merak konusu oldu. Peki Kayseri, Sivas, Kırıkkale, Yozgat'ta bugün okullar tatil mi? 20 Kasım 2023 Pazartesi hangi illerde okullar tatil?
20 KASIM 2023 KAR TATİLİ OLAN İLLER LİSTESİ
ZONGULDAK
Zonguldak'ta olumsuz hava şartları sebebiyle okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım'da bir gün idari izinli sayılacak. Zonguldak Valiliğinden yapılan duyuru ise şöyle;
''ÖNEMLİ DUYURU ❗
📌Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.
📌Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''
ŞİLE
İstanbul Valiliği Şile'de ilk-orta dereceli okullara bir gün ara verildiğini duyurdu. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, ''İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi'ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır.'' denildi.
SAKARYA'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya'nın Hendek ilçesinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin yüksek mahallelerindeki olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Dikmen, Aksu, Kurtuluş Karadere, Sümbüllü Kırktepe, Bakacak, Pazarcık, Eskibıçkı, Dede Düzü, Bıçkatik, Hicriye, Muradiye, Akçayır, Esentepe, Harmantepe mahallelerinde taşımalı eğitime Hendek Kaymakamlığınca 1 gün ara verildiği kaydedildi.