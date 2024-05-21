’Üniversiteler ne zaman kapanacak?’ sorusu netleşti! YÖK’ten jet yaz tatili takvimi; Hazırlık, Ön lisans 1,2,3,4,5,6. sınıf öğrencileri...

Stratejik Bir Adım: Yapay Zeka, Dijitalleşme ve Büyük Veri
YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklamalarına göre, yapay zeka, dijitalleşme ve büyük veri alanlarının Türkiye için son derece stratejik olduğu vurgulandı. Dijital teknolojilerde yaşanan hızlı değişim ve gelişmeler, bu alanlarda nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı arttırıyor.
Yeni Programlar: Önemli Bir Adım
Toplamda 21'i lisans, 50'si ön lisans olmak üzere 71 yeni program açılacak. Özvar, bu programların istihdam odaklı olduğunu ve YÖK'ün gelecek vizyonunun bir yansıması olduğunu belirtti. Özellikle işlevini yitiren programların sistem dışına çekilerek, yerlerine yeni ve ihtiyaç duyulan programların açılacağı ifade edildi.
Bazı Derslerin Merkezi Verilmesi
Yeni bir model üzerinde çalışan YÖK, bazı derslerin kapasitesi daha yüksek üniversiteler tarafından merkezi olarak verilmesini planlıyor. Bu sayede üniversiteler arasındaki birikim ve deneyim paylaşımının artması hedefleniyor.
Özel Sektör İşbirliği ve İstihdam Önceliği
Yapılan açıklamalarda, yeni açılacak programların belirlenmesinde özel sektör temsilcilerinin görüşlerinin alındığına vurgu yapıldı. Özvar, üniversite çağına gelen gençlerin çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yetiştirilmesinin önemine dikkat çekti.
Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Öne Çıkıyor
Özellikle Siber Güvenlik Mühendisliği programının yükseköğretim sistemi için yeni bir açılım olacağı belirtiliyor. Bu programların yanı sıra yapay zeka temelli programların da önemli bir yer tutacağı vurgulanıyor.
Yeni Programlar ve Üniversiteler: İşte Açılacak Programlar
Yeni lisans ve ön lisans programlarının açılacağı üniversiteler ve programlar şu şekilde:
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Ön Yüz ve Arka Yüz Yazılım Geliştirme, Büyük Veri Analitiği, Bulut Bilişim Operatörlüğü, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri gibi programlar, farklı üniversitelerde açılacak.
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Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi, Veri Bilimi ve Analitiği, Otonom Sistemler Teknikerliği, Robotik ve Yapay Zeka gibi programlar, çeşitli üniversitelerin listesinde yer alıyor.
Yapay zeka temelli bu yeni programlar, hem öğrencilere yeni fırsatlar sunacak hem de Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecine önemli katkılarda bulunacak. YÖK'ün bu adımı, üniversitelerin ve öğrencilerin geleceğe daha donanımlı bir şekilde hazırlanmasını hedefliyor.