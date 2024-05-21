DGS geç başvuru ücreti kaç TL olacak? DGS geç başvuruları ne zaman 2024? ÖSYM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geç başvuru süreci yaklaşıyor. Mayıs ayının ikinci haftası geride kalırken, adaylar geç başvuru tarihleri ve başvuru ücretleri konusunda bilgi arayışında. ÖSYM, 2024 DGS tarihlerini resmen açıkladı. İşte DGS başvuru ve sınav tarihleri ile başvuru ücreti hakkında tüm merak edilenler...
DGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ 2024 NE ZAMAN?
DGS başvuru işlemleri 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında alındı.
DGS geç başvuru işlemi 28 Mayıs 2024 tarihinde alınacak.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ 2024 NE KADAR?
DGS başvuru ücreti 590 TL olarak açıklandı.
Geç başvuru ücreti %50 daha fazla ödenecek.
Normal Fiyat: 590 TL
Zamlı Fiyat: 885 TL
Zam Oranı: %50