DGS geç başvuru ücreti kaç TL olacak? DGS geç başvuruları ne zaman 2024? ÖSYM sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geç başvuru süreci yaklaşıyor. Mayıs ayının ikinci haftası geride kalırken, adaylar geç başvuru tarihleri ve başvuru ücretleri konusunda bilgi arayışında. ÖSYM, 2024 DGS tarihlerini resmen açıkladı. İşte DGS başvuru ve sınav tarihleri ile başvuru ücreti hakkında tüm merak edilenler...