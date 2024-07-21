Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 akademik yılı takvimi belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

YKS TERCİH SÜRECİ



Üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor.



Bu yıl 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu.



Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 776 bin 496, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 171 bin 90 aday girdi.



Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak.