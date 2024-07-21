Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 akademik yılı takvimi belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

Milyonlarca adayın beklediği 2024 YKS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarını tercih heyecanı sararken, bir yandan da 2024-2025 akademik yılı takvimi merak konusu olmaya başladı.
Milyonlarca adayın beklediği 2024 YKS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarını tercih heyecanı sararken, bir yandan da 2024-2025 akademik yılı takvimi merak konusu olmaya başladı.
YKS TERCİH SÜRECİ
Üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor.
Bu yıl 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu.
Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 776 bin 496, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 171 bin 90 aday girdi.
Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak.
2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.
Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.
Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.