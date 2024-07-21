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Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 akademik yılı takvimi belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

2024 YKS maratonunun önemli bir etabı daha geride kaldı ve sonuçlar heyecanla bekleyen adayların erişimine açıldı. Tercih sürecinin ardından üniversitelerin akademik takvimleri de netleşecek ve 2024-2025 eğitim öğretim yılının güz dönemi tarihleri belli olacak. Üniversitelerin açılış tarihleri, fakülte ve bölümlere göre oryantasyon programları, kayıt yenileme gibi etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

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Giriş Tarihi 21 Temmuz 2024, 08:30 Güncelleme 21 Temmuz 2024, 08:30
Üniversiteler ne zaman açılacak? 2024-2025 akademik yılı takvimi belli oldu mu? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

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Milyonlarca adayın beklediği 2024 YKS sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte üniversite adaylarını tercih heyecanı sararken, bir yandan da 2024-2025 akademik yılı takvimi merak konusu olmaya başladı.

YKS TERCİH SÜRECİ

Üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor.

Bu yıl 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu.

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 776 bin 496, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 171 bin 90 aday girdi.

Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak.



2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.



ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.

Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.



Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

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