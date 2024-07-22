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2024 LGS yerleştirme sonuç e-Devlet: LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır? LGS T.C KİMLİK NO İLE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih maratonu 17 Temmuz'da sona erdi. Tercihlerini yapan milyonlarca öğrenci ve velileri şimdi heyecanla LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) gelecek son dakika açıklamasında. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 22 Temmuz 2024, 06:05 Güncelleme 22 Temmuz 2024, 06:05
2024 LGS yerleştirme sonuç e-Devlet: LGS tercih sonuçlarına nasıl bakılır? LGS T.C KİMLİK NO İLE TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

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28 Haziran - 17 Temmuz 2024 tarihleri arasında nefes kesen bir maratona dönüşen LGS tercih süreci geride kaldı. Tercihlerini belirleyip umutla bekleyen milyonlarca öğrenci ve ailesi için şimdi heyecan dorukta! Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yapacağı resmi açıklamada. Peki, LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

LGS TERCİH SÜRECİ SONA ERDİ

LGS kapsamındaki merkezi sınavla öğrenci alacak okulların bu yılki kontenjanları ile geçen seneki yüzdelik dilimleri, e-Okul sistemi üzerinden açıklandı. Tercihler 17 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu MEB tarafından yayımlandı. Takvimde yer alan bilgilere göre, LGS tercih sonuçları 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Öğrencilerin yerleştirme sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden açıklanacak olup sonuç bilgilerinde kaydının yapıldığı okul bilgileri bulunacaktır. Ayrıca SMS ile bilgilendirilmek isteyen velilere mobil bilgilendirme servisi aracılığı ile yerleştirme sonuçları bildirilecek.

LGS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS LİSE TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

28 Haziran 2024 Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

28 Haziran 2024 Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

28 Haziran-16 Temmuz 2024 Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile
Yetenek Sınavıyla Öğrenci Alan Okulların İşlemlerinin ve Kayıtlarının Tamamlanması

28 Haziran-17 Temmuz 2024 Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

22 Temmuz 2024 Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların
İlan Edilmesi

22-26 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

29 Temmuz 2024 Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

29 Temmuz-2 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının
Alınması

05 Ağustos 2024 Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

06-14 Ağustos 2024 Boş Kalan Kontenjanlara, Hiçbir Yere Yerleşemeyen
Öğrenciler İçin İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması

16 Ağustos 2024 İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları
Yerleştirmelerinin Tamamlanması

19-23 Ağustos 2024 Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

26 Ağustos 2024 Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon
Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

09 Eylül 2024 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

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