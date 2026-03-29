YÖK Başkanı, Türk üniversitelerinin uluslararası sıralamalarda yükseldiğini ve pek çok programın ilk 100'e girdiğini vurguladı.

Özvar, değişimin kısa vadede hayata geçirilecek bir uygulama olmadığını, uzun vadeli bir dönüşüm süreci olduğunu ifade etti.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite eğitiminin 3 yılda tamamlanmasına yönelik planlanan modelin sadece süre kısaltma değil, küresel dönüşüme uyum sağlayan kapsamlı bir reformun parçası olduğunu açıkladı.

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversite eğitiminin 3 yılda tamamlanabilmesine yönelik planlanan yeni modeli değerlendirerek, bunun yalnızca süre kısaltmaya yönelik bir adım olmadığını, küresel dönüşüme uyum sağlayan kapsamlı bir reformun parçası olduğunu vurguladı. Özvar, üniversitelerin bilgi aktaran yapılar olmanın ötesine geçerek beceri kazandıran kurumlara dönüşmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yükseköğretim sisteminde köklü değişimlerin kaçınılmaz hale geldiğini belirten Özvar, dünyada yaşanan hızlı dönüşümün üniversiteleri doğrudan etkilediğini ifade ederek , "Dünyada küresel anlamda çok önemli değişimler yaşanıyor. Üniversite eğitimi de bundan mutlaka etkileniyor. Üniversitelerimizin bu değişime karşı pasif alıcı olarak değil ama bu değişimi yönetecek şekilde yeniden yapılanmasına mutlaka ihtiyaç duyulmaktadır." sözleriyle sürecin arka planını ortaya koydu.

3 yıllık eğitim modeli yalnızca süre kısaltma olarak değerlendirilmiyor.

"3 YIL" SADECE SÜRE KISALTMA DEĞİL

Yeni modelin yanlış yorumlanmaması gerektiğini vurgulayan Özvar, uygulamanın yalnızca eğitim süresini azaltmaya yönelik olmadığını belirterek, "Bunu sadece '3 yıla indirme projesi' gibi düşünmeyin. Daha büyük, daha kapsamlı bir projenin bir parçası bu 3 yıl dediğimiz konu." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin artık sadece bilgi aktaran değil, aynı zamanda beceri kazandıran yapılar olması gerektiğine işaret eden Özvar, dijitalleşme ve alternatif öğrenme yöntemlerinin bu dönüşümü hızlandırdığını dile getirdi.