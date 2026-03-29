CANLI YAYIN
Geri

DİB-MBSTS saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınav süresi ve konu dağılımı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 DİB-MBSTS heyecanı bugün (29 Mart Pazar) Türkiye genelinde yaşanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan binlerce personelin katıldığı kritik sınavın saat kaçta başlayacağı, adaylara kaç dakika süre tanınacağı ve sınavın bitiş saati belli oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
DİB-MBSTS saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Sınav süresi ve konu dağılımı
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • DİB-MBSTS 2026 sınavı belirlenen tarihte saat 14.45'te başlayacak ve 90 dakika sürecek.
  • Sınava katılacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı ve adaylar sınav günü kimliklerini yanlarında bulundurmak zorunda.
  • Sınav çoktan seçmeli 60 sorudan oluşacak ve sadece doğru cevaplar puanlanacak, yanlış cevaplar puanı etkilemeyecek.
  • Sınavda Kur'an bilgisi, tefsir, akaid ve kelam, fıkıh ve ilmihal, hadis, siyer ve İslam tarihi, dinler tarihi ve mezhepler tarihi konuları yer alacak.
  • Adayların sınav binalarında en az 15 dakika öncesinde hazır bulunmaları gerekiyor ve geç kalanlar sınava alınmayabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin mesleki bilgisini ölçen DİB-MBSTS 2026'ya ilişkin detaylar netleşti. Sınava katılacak adaylar için hem sınav günü hem de uygulama esasları açıklandı.

Sınav, belirlenen tarihte saat 14.45'te başlayacak.

SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

DİB-MBSTS 2026, belirlenen tarihte saat 14.45'te başlayacak. Adaylara sınav süresince toplam 90 dakika verilecek. Yetkililer, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına adayların en az 15 dakika öncesinde sınav binalarında hazır bulunmaları gerektiğini vurguluyor.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Sınava katılım sağlayacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adayların, sınav günü belge ile birlikte kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.

Adaylara sınav için toplam 90 dakika süre tanınacak.

DİB-MBSTS KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli toplam 60 soru yöneltilecek. Değerlendirme sürecinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar puanlamayı etkilemeyecek.

Sınav öncesi adayların en az 15 dakika önce merkezde olması gerekiyor.

SINAVDA HANGİ KONULAR YER ALIYOR?

DİB-MBSTS, Diyanet hizmetlerinin temelini oluşturan dini ilimler alanındaki geniş bir konu yelpazesini kapsıyor. Adayların sorumlu olduğu başlıca alanlar şöyle:

📌Kur'an bilgisi
📌Tefsir
📌Akaid ve kelam
📌Fıkıh ve ilmihal
📌Hadis
📌Siyer ve İslam tarihi
📌Dinler tarihi
📌Mezhepler tarihi

SINAV GİRİŞ BELGESİ ZORUNLU: FOTOĞRAF DETAYI ÖNE ÇIKIYOR

Adayların sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri ile fotoğraflarının yer aldığı sınav giriş belgesi, sınava katılım için temel şart olarak öne çıkıyor. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu tutulurken, çıktının renkli ya da siyah-beyaz olması fark etmiyor.

Fotoğrafın görünür olmadığı belgeler geçerli sayılmayacak. Ayrıca belge üzerinde ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında herhangi bir yazı ya da işaret bulunmaması gerekiyor.

BELGESİ OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK

Sınav giriş belgesini yanında bulundurmayan adaylar, hiçbir gerekçe ile sınava kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların belgeyi sınav günü yanlarında bulundurması hayati önem taşıyor.

KİMLİK BELGESİ ŞARTI: HER BELGE GEÇERLİ DEĞİL

Sınava girişte yalnızca belirli kimlik belgeleri kabul edilecek. Geçerli belgeler şu şekilde sıralanıyor:

T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
Süresi geçerli pasaport
KKTC vatandaşları için kimlik kartı
Pembe/Mavi Kart

Bunun dışında kalan sürücü belgesi, kurum kimlik kartları gibi belgeler geçerli sayılmayacak. Kimlik belgelerinde fotoğrafın güncel ve tanınabilir olması, T.C. kimlik numarasının yer alması ve nüfus cüzdanında soğuk damga bulunması gerekiyor.

SINAVA GETİRİLEBİLECEK VE GETİRİLEMEYECEK EŞYALAR

Sınavda kullanılacak kalem, silgi ve diğer araç gereçler ÖSYM tarafından temin edilecek. Adayların yanlarında yalnızca şeffaf pet şişe içerisinde su bulundurmalarına izin verilecek.

Bunun dışında herhangi bir eşya, yiyecek veya içeceğin sınav binasına getirilmesi yasak olacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler