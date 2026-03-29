Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan personelin mesleki bilgisini ölçen DİB-MBSTS 2026'ya ilişkin detaylar netleşti. Sınava katılacak adaylar için hem sınav günü hem de uygulama esasları açıklandı.
SINAV SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
DİB-MBSTS 2026, belirlenen tarihte saat 14.45'te başlayacak. Adaylara sınav süresince toplam 90 dakika verilecek. Yetkililer, sınav günü herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına adayların en az 15 dakika öncesinde sınav binalarında hazır bulunmaları gerektiğini vurguluyor.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
Sınava katılım sağlayacak adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Adayların, sınav günü belge ile birlikte kimliklerini yanlarında bulundurmaları zorunlu olacak.
DİB-MBSTS KAÇ SORUDAN OLUŞUYOR?
Sınavda adaylara çoktan seçmeli toplam 60 soru yöneltilecek. Değerlendirme sürecinde yalnızca doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar puanlamayı etkilemeyecek.
SINAVDA HANGİ KONULAR YER ALIYOR?
DİB-MBSTS, Diyanet hizmetlerinin temelini oluşturan dini ilimler alanındaki geniş bir konu yelpazesini kapsıyor. Adayların sorumlu olduğu başlıca alanlar şöyle:
📌Kur'an bilgisi
📌Tefsir
📌Akaid ve kelam
📌Fıkıh ve ilmihal
📌Hadis
📌Siyer ve İslam tarihi
📌Dinler tarihi
📌Mezhepler tarihi
SINAV GİRİŞ BELGESİ ZORUNLU: FOTOĞRAF DETAYI ÖNE ÇIKIYOR
Adayların sınava gireceği merkez, bina ve salon bilgileri ile fotoğraflarının yer aldığı sınav giriş belgesi, sınava katılım için temel şart olarak öne çıkıyor. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu tutulurken, çıktının renkli ya da siyah-beyaz olması fark etmiyor.
Fotoğrafın görünür olmadığı belgeler geçerli sayılmayacak. Ayrıca belge üzerinde ÖSYM tarafından belirlenen bilgiler dışında herhangi bir yazı ya da işaret bulunmaması gerekiyor.
BELGESİ OLMAYAN SINAVA ALINMAYACAK
Sınav giriş belgesini yanında bulundurmayan adaylar, hiçbir gerekçe ile sınava kabul edilmeyecek. Bu nedenle adayların belgeyi sınav günü yanlarında bulundurması hayati önem taşıyor.
KİMLİK BELGESİ ŞARTI: HER BELGE GEÇERLİ DEĞİL
Sınava girişte yalnızca belirli kimlik belgeleri kabul edilecek. Geçerli belgeler şu şekilde sıralanıyor:
T.C. kimlik kartı veya nüfus cüzdanı
Süresi geçerli pasaport
KKTC vatandaşları için kimlik kartı
Pembe/Mavi Kart
Bunun dışında kalan sürücü belgesi, kurum kimlik kartları gibi belgeler geçerli sayılmayacak. Kimlik belgelerinde fotoğrafın güncel ve tanınabilir olması, T.C. kimlik numarasının yer alması ve nüfus cüzdanında soğuk damga bulunması gerekiyor.
SINAVA GETİRİLEBİLECEK VE GETİRİLEMEYECEK EŞYALAR
Sınavda kullanılacak kalem, silgi ve diğer araç gereçler ÖSYM tarafından temin edilecek. Adayların yanlarında yalnızca şeffaf pet şişe içerisinde su bulundurmalarına izin verilecek.
Bunun dışında herhangi bir eşya, yiyecek veya içeceğin sınav binasına getirilmesi yasak olacak.