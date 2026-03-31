2026 AGS başvuruları ne zaman yapılacak? MEB Akademi Giriş Sınavı tarihleri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2026 yılı Akademi Giriş Sınavı (AGS) takvimini ve branş kontenjanlarını resmen duyurdu. Mayıs ayında başlayacak başvurular için geri sayım sürerken sınav tarihi, sonuç günü ve sınıf öğretmenliğinden İngilizceye kadar tüm kontenjan listesi netleşti. İşte 2026 AGS süreci hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar.

  • Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 Akademi Giriş Sınavı başvuruları 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden akademibasvuru.meb.gov.tr adresinden alınacak.
  • 2026 AGS 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 12 Ağustos 2026'da açıklanacak.
  • Bu yıl AGS kapsamında hazırlık eğitimine toplam 10 bin öğretmen adayı alınacak.
  • Sınıf öğretmenliği 2 bin 816 kontenjanla en fazla kontenjan ayrılan branş oldu.
  • Özel eğitim öğretmenliği 1.798, İngilizce öğretmenliği 801, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği 762 ve okul öncesi öğretmenliği 653 kontenjanla diğer yüksek kontenjanlı branşlar arasında yer aldı.

Öğretmen adaylarının yakından takip ettiği 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvimle birlikte başvuru tarihleri, sınav günü ve sonuç açıklama tarihi netlik kazandı. Adaylar için kritik sürecin adımları da açıklandı.

AGS başvuru süreci Mayıs ayında başlıyor.

AGS BAŞVURULARI MAYIS AYINDA BAŞLIYOR

MEB tarafından paylaşılan takvime göre, 2026 AGS başvuruları 8 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Başvuru süreci 20 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlamayan adaylar sınava katılım hakkı elde edemeyecek.

SINAV TEMMUZ'DA SONUÇLAR AĞUSTOS'TA

Akademi Giriş Sınavı, 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar ise 12 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Böylece adaylar yaklaşık bir ay içinde sonuçlarını öğrenebilecek.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK

AGS başvuruları yalnızca elektronik ortamda alınacak. Adaylar, başvurularını "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecek. Sisteme girişler e-Devlet kullanıcı bilgileri ile yapılacak.

10 BİN ADAY İÇİN KONTENJAN AYRILDI

Bu yıl AGS kapsamında hazırlık eğitimine alınacak toplam aday sayısı 10 bin olarak belirlendi. Branşlara göre kontenjan dağılımı da açıklandı.

En fazla kontenjan ayrılan ilk beş branş şu şekilde sıralandı:

Sınıf öğretmenliği: 2 bin 816 kontenjan
Özel eğitim öğretmenliği: 1.798 kontenjan
İngilizce öğretmenliği: 801 kontenjan
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: 762 kontenjan
Okul öncesi öğretmenliği: 653 kontenjan

