Öğretmen adaylarının yakından takip ettiği 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu takvimle birlikte başvuru tarihleri, sınav günü ve sonuç açıklama tarihi netlik kazandı. Adaylar için kritik sürecin adımları da açıklandı.
AGS BAŞVURULARI MAYIS AYINDA BAŞLIYOR
MEB tarafından paylaşılan takvime göre, 2026 AGS başvuruları 8 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Başvuru süreci 20 Mayıs 2026 tarihine kadar devam edecek. Bu tarihler arasında başvurusunu tamamlamayan adaylar sınava katılım hakkı elde edemeyecek.
SINAV TEMMUZ'DA SONUÇLAR AĞUSTOS'TA
Akademi Giriş Sınavı, 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavın ardından sonuçlar ise 12 Ağustos 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Böylece adaylar yaklaşık bir ay içinde sonuçlarını öğrenebilecek.
BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK
AGS başvuruları yalnızca elektronik ortamda alınacak. Adaylar, başvurularını "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresi üzerinden gerçekleştirecek. Sisteme girişler e-Devlet kullanıcı bilgileri ile yapılacak.
10 BİN ADAY İÇİN KONTENJAN AYRILDI
Bu yıl AGS kapsamında hazırlık eğitimine alınacak toplam aday sayısı 10 bin olarak belirlendi. Branşlara göre kontenjan dağılımı da açıklandı.
En fazla kontenjan ayrılan ilk beş branş şu şekilde sıralandı:
Sınıf öğretmenliği: 2 bin 816 kontenjan
Özel eğitim öğretmenliği: 1.798 kontenjan
İngilizce öğretmenliği: 801 kontenjan
Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: 762 kontenjan
Okul öncesi öğretmenliği: 653 kontenjan