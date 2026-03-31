Sınav sonuçları 12 Ağustos’ta erişime açılacak

10 BİN ADAY İÇİN KONTENJAN AYRILDI

Bu yıl AGS kapsamında hazırlık eğitimine alınacak toplam aday sayısı 10 bin olarak belirlendi. Branşlara göre kontenjan dağılımı da açıklandı.

En fazla kontenjan ayrılan ilk beş branş şu şekilde sıralandı:

Sınıf öğretmenliği: 2 bin 816 kontenjan

Özel eğitim öğretmenliği: 1.798 kontenjan

İngilizce öğretmenliği: 801 kontenjan

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği: 762 kontenjan

Okul öncesi öğretmenliği: 653 kontenjan