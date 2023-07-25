Üniversite tercih dönemi yaklaşıyor! Uzmanlar destek alınması gerektiğini vurguladı peki YKS tercihi yaparken nelere dikkat etmek gerekir?

Üniversite tercihi öğrenciler kadar anne babaları da ilgilendiren bir konu. Ancak uzmanlar bu önemli süreçte ailelerin mümkün olduğunca kararı çocuklarına bırakmasını öneriyorlar. Uzmanlar ailelerin her şeyden önce çocuklarının kararlarına ve tercihlerine saygılı olmaları gerektiğini belirterek "Bu kararın onların kararı olduğunu ve nasıl bir tercih yapacakları konusunda kendi görevleri olduğunun bilinci ile hareket etmelidirler" dedi. Kendisine ve kararlarına saygı duyulan çocuğun daha yüksek bir özgüven ile karar verme sürecini yöneteceğine dikkat çeken uzmanlar velilere şu önerilerde bulundu:

Yaş ve gelişim olarak çocuklarının geldiği nokta oldukça kritik öneme sahip olduğundan ailelerin gereksiz müdahaleden uzak durmaları gerekmektedir.

Ebeveynler gerektiğinde ve talep edildiğinde bilgi ve deneyimleri çerçevesinde aydınlatıcı olabilirler. Fakat bunu çocuklarının geleceklerine müdahale hakkı olarak görmemeleri gerekir.

Streslerini sağlıklı yönetemeyen aileler istem dışı olarak bu süreçte tepkisel olabilirler. Ebeveynler ne kadar çok tepkisel olurlarsa, çocuklarının sağlıklı karar vermelerini o kadar engellerler.

Bir genç için yetişkinliğe adım atarken en büyük kaygı, sorumluluğunu alıp alamayacağıdır. Bu seçim onlara hangi oranda bırakılırsa, yaşama ilişkin sorumluluk alma potansiyelleri de o denli gelişecektir.

Çok basit bir yaklaşım ile anne babalar kendilerine "bu seçim çocuğumuzun kendi seçimi, sorumluluk ona ait" şeklinde telkinde bulunmalıdırlar.

DESTEK ŞART

Tercih sürecinin bir de profesyonel kısmı olduğunu söyleyen uzmanlar: "Bu konuda hizmet sunan okul veya dışarıda rehberlik uzmanları günümüzde oldukça yaygın ve erişilebilir durumdadır. Çocukların bizzat kendilerinin bu hizmetlerden faydalanmaları, teknik ve içerik konusunda bilgi almalarının teşvik edilmesi hayati öneme sahiptir. Kişiye en uygun tercihin ne veya nelerin olduğu bu profesyonel yardım sonunda ortaya çıkarılmalıdır. Kişilik özellikleri, ilgiler, yetenekler ve mesleklere yönelik bilgi bu konuda incelenmesi gereken temel ögelerdir. Bu nedenle bu süreç hem çocuk hem de aile için bir mücadele süreci olacaktır. İnsan hayatının ergenlik sonrası gibi önemli kısmını etkileyecek bu karar verme sürecinde özellikle adaylar daha fazla mücadele edecek, aileler de bu konuda destekleyici olacaktır" uyarısında bulundu.



GARANTİ İSTEYENLER

Uzmanlar, adayların tercih yapmaya başlamadan önce isteklerine, ilgilerine ve yeteneklerine göre bir liste hazırlamasını öneriyor. Tercih dönemi başlayana kadar ön hazırlık yapın 17-18 Haziran tarihlerinde yapılan 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandı. Sırada tercih dönemi var. Adaylara 24 tercih hakkı tanındı. İşte 4 gruplu ideal tercih listesi örneği:

1-FANTASTİK TERCİH GRUBU

Puanınızın çok üzerinde olup, yine de çok istediğiniz bölümleri içerir. İsteğe bağlıdır. İstiyorsanız bu kategoride en fazla 3 tercih yapmanız uygun olabilir.

2-YÜKSEK PUANLI TERCİH GRUBU

Başarı sıranız ile ulaşması zor görünen ancak imkânsız olmayan bölümleri içerir. Başarı sıranızın yüzde 30 ile yüzde 50 daha altından alan bölümleri içerir. Başarı sırası 100 bin olan bir aday için yüzde 50 altı olan 50 bin ila yüzde 30 altı olan 70 bin sıralamasındaki 3 tercihi içerir.

3-YERLEŞME OLASILIĞI EN YÜKSEK TERCİH

GRUBU: Bu tercihler, başarı sıranızın yüzde 25 altı ve yüzde 25 üstünden alan bölümleri içermektedir. Bu gruptaki tercihlerin neler olduğu ve ne şekilde sıralandıkları çok önemlidir. Çünkü yerleşme ihtimalinizin en yüksek olduğu tercih grubudur. Bu nedenle sayı olarak da fazladır. Başarı sırası 100 bin olan bu aday için yüzde 25 altı olan 75 bin ile yüzde 25 üstü olan 125 bin sıralamasındaki 14 tercihi içerir.

4-DÜŞÜK PUANLI TERCİH GRUBU

Yerleşme olasılığınızı arttıracak ve puanınızdan oldukça düşük bölümleri içermektedir. Başarı sıranızın yüzde 30 ile yüzde 60 üstünden alan bölümleri kapsar. Başarı sırası 100 bin olan bir aday için yüzde 30 üstü olan 130 bin ile, yüzde 60 üstü olan 160 bin sıralamasındaki 4 tercihi içerir. Garanti istiyorsanız, adres bu grup.