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    • Eğitim
    • 24.07.2023 11:01
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    • 24.07.2023 11:05
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    LGS tercih sonuçları hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2023 LGS'de yerleşemeyen adaylar dikkat!

    LGS tercih sonuçları bugün sabah saatlerinde açıklandı ve yerleşemeyen öğrenciler için ne yapacakları sorusu gündeme geldi. Bu bağlamda, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak

    takvim.com.tr
    LGS tercih sonuçları hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2023 LGS’de yerleşemeyen adaylar dikkat!

    Tercihlerinden herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, bu durumu değerlendirerek sonraki adımlarını planlamaya başladı. İşte 2023 LGS'de yerleşemeyen öğrenciler için izlenebilecek formüller:

    Bu bağlamda, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak ve 18 Ağustos 2023 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrencilerin bu süreçte başvuru yapmak istemeleri halinde, ilgili komisyonlara ulaşarak başvuru sürecini takip etmeleri önemlidir. Bu sayede, öğrencilerin boş kontenjanlara ve diğer tercih olanaklarına ulaşarak uygun bir liseye yerleşme şansları bulunmaktadır.

    Yerleşemeyen öğrencilerin, belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları ve başvuru sürecindeki detayları yakından takip etmeleri önemlidir. Böylece, ikinci tercih dönemiyle birlikte yeni bir okulda eğitim alma şansını elde etme imkanları doğacaktır. LGS (Liselere Geçiş Sınavı), Türkiye'de 8. sınıf öğrencilerinin liselere geçiş yapabilmek için uygulanan merkezi bir sınavdır. Bu sınav, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve her yıl Haziran ayında gerçekleştirilmektedir. LGS, öğrencilerin lise eğitimine geçişte önemli bir basamaktır ve tercih edilecek liselerin belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır.

        LGS, merkezi sınav ve yerel yerleştirme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Merkezi sınav, öğrencilerin temel derslerden (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler) soruları cevaplayarak başarılarını ölçen bir aşamadır. Bu sınavın sonucunda öğrencilere, merkezi sınav puanlarına göre liselerin kontenjanları doğrultusunda tercih yapma hakkı tanınır. Yerel yerleştirme ise, öğrencilerin ikamet ettikleri bölgeye göre belirlenen okullara yerleştirme sürecidir. Bu aşamada, öğrencilerin ikamet ettikleri adres, yerel kayıt alanını belirler ve bu alanlardaki liseler için tercihlerini yapabilirler.

        LGS'nin amacı, öğrencilerin eğitim hayatlarında fırsat eşitliği sağlamak ve doğru bir şekilde liselere yerleştirilmesini sağlamaktır. Öğrenciler, LGS sonuçlarına göre belirledikleri liselere tercih yaparlar ve yerleştirme sonuçlarına göre lise eğitimlerine başlarlar.

        LGS'nin her yıl düzenlenmesi, öğrencilerin yetenek ve bilgi düzeylerini ölçerek gelecekteki eğitimlerini şekillendirmede önemli bir araçtır. Öğrenciler, sınavda gösterdikleri başarıya göre tercih ettikleri liselere yerleşir ve lise eğitimlerine başlamak için hazırlıklarını yaparlar. LGS, Türkiye'deki eğitim sisteminin önemli bir ayağıdır ve öğrencilerin gelecekteki eğitim kariyerlerini belirlemede büyük öneme sahiptir.
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        Haberler Eğitim LGS tercih sonuçları hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2023 LGS'de yerleşemeyen adaylar dikkat!
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