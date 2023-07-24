LGS tercih sonuçları hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2023 LGS’de yerleşemeyen adaylar dikkat!

Tercihlerinden herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar, bu durumu değerlendirerek sonraki adımlarını planlamaya başladı. İşte 2023 LGS'de yerleşemeyen öğrenciler için izlenebilecek formüller:
Bu bağlamda, hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından yerleştirme başvuruları 8-16 Ağustos 2023 tarihleri arasında alınacak ve 18 Ağustos 2023 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak. Öğrencilerin bu süreçte başvuru yapmak istemeleri halinde, ilgili komisyonlara ulaşarak başvuru sürecini takip etmeleri önemlidir. Bu sayede, öğrencilerin boş kontenjanlara ve diğer tercih olanaklarına ulaşarak uygun bir liseye yerleşme şansları bulunmaktadır.
Yerleşemeyen öğrencilerin, belirtilen tarihler arasında başvuru yapmaları ve başvuru sürecindeki detayları yakından takip etmeleri önemlidir. Böylece, ikinci tercih dönemiyle birlikte yeni bir okulda eğitim alma şansını elde etme imkanları doğacaktır. LGS (Liselere Geçiş Sınavı), Türkiye'de 8. sınıf öğrencilerinin liselere geçiş yapabilmek için uygulanan merkezi bir sınavdır. Bu sınav, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve her yıl Haziran ayında gerçekleştirilmektedir. LGS, öğrencilerin lise eğitimine geçişte önemli bir basamaktır ve tercih edilecek liselerin belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır.