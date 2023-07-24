LGS tercih sonuçları hiçbir okula yerleşemeyenler ne yapacak? 2023 LGS’de yerleşemeyen adaylar dikkat!

LGS, merkezi sınav ve yerel yerleştirme olmak üzere iki aşamadan oluşur. Merkezi sınav, öğrencilerin temel derslerden (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilgiler) soruları cevaplayarak başarılarını ölçen bir aşamadır. Bu sınavın sonucunda öğrencilere, merkezi sınav puanlarına göre liselerin kontenjanları doğrultusunda tercih yapma hakkı tanınır. Yerel yerleştirme ise, öğrencilerin ikamet ettikleri bölgeye göre belirlenen okullara yerleştirme sürecidir. Bu aşamada, öğrencilerin ikamet ettikleri adres, yerel kayıt alanını belirler ve bu alanlardaki liseler için tercihlerini yapabilirler.