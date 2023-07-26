Lise 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB meb.gov.tr: LGS lise 2. nakil tercih ve sonuç TARİHİ!

''Lise 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusu 2023 LGS adaylarının gündeminde yer alıyor. Yerleştirmeye Esas 1. ve 2. Nakil tercih ve sonuç tarihleri açıklandı. İşte merak edilenler...
''Lise 1. nakil tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorusu 2023 LGS adaylarının gündeminde yer alıyor. Yerleştirmeye Esas 1. ve 2. Nakil tercih ve sonuç tarihleri açıklandı. İşte merak edilenler...
2023 LGS 1. NAKİL DÖNEMİ BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
LGS 1. nakil nakil başvuruları 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacak. Sonuçlar ise 31 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
LGS 2. NAKİL DÖNEMİ NE ZAMAN?
Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları ise 31 Temmuz-04 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılabilecek.
Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları da 7 Ağustos 2023 tarihinde açıklanacak.
MEB LİSE NAKİL TAKVİMİ 2023
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 24-28 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 31 Temmuz 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 31 Temmuz- 4 Ağustos 2023
Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 7 Ağustos 2023
LİSE NAKİLLERİ NASIL YAPILIR?
Geçen yıl olduğu gibi LGS yerleştirmelerine esas nakiller, bu yıl da iki dönemde yapılacak. Her dönemde, merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için de en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde kayıt alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacak.
Ancak tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler, yerleştirmeye esas nakil tercihlerinde ilk 2 okulu kayıt alanından seçmek kaydıyla en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecek. Yapılan tercihlerde aynı okul türünden en fazla 2 okul seçilebilecek.