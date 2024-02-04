YKS eczacılık ve veterinerlik taban puanları 2024! 2-4 yıllık sağlık bölümleri hangileri? Eczacılık ve veterinerlik başarı sıralaması ve kontenjanları

ECZACILIK BÖLÜMÜ BİTİREN NE İŞ YAPAR? Eczacılar, sağlık hizmetlerinin olmazsa olmaz bir parçasıdır ve ilaçların doğru ve güvenli bir şekilde kullanılmasında hayati bir rol oynarlar. Özellikle hastane eczacıları, dinamik ve yoğun bir ortamda çalışarak, geniş bir yelpazede sorumluluk üstlenirler. İşte bir hastane eczacısının kritik görevleri ve sorumlulukları: İlaç Güvenliğinin Koruyucusu: Doktorların yazdığı reçeteleri dikkatlice inceler, olası ilaç etkileşimlerini, doz hatalarını ve uygunsuz ilaç seçimlerini tespit eder. Herhangi bir şüphe durumunda, reçeteyi yazan doktorla iletişime geçerek hasta güvenliğini sağlar. Narkotik, psikotrop gibi kontrollü ilaçların kullanımını titizlikle takip eder, haftalık sayımlarını yaparak yasal düzenlemelere uygun hareket eder. İlaç Tedarikinin Sağlayıcısı: Hastane içindeki servislerin, polikliniklerin ve eczanenin ilaç ve tıbbi sarf malzeme ihtiyaçlarını karşılar, düzenli olarak stok takibi yaparak kesintisiz hizmet sunulmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder, uygun depolama koşullarını sağlayarak ilaçların etkinliğini ve güvenliğini korur. Başhekimlik tarafından geri çekilmesi istenen ilaçları toplar, imha eder ve tüm bu işlemleri kayıt altına alır.

İlaç Bilgisi Kaynağı: İlaçlar ve kullanımları hakkında hastalara ve sağlık personeline danışmanlık hizmeti verir, ilaçların doğru kullanımı konusunda eğitimler düzenler. Son kullanma tarihi geçmiş veya bozulmuş ilaçların uygun şekilde imha edilmesini sağlar, ilaç kayıtlarını güncel tutar. Etkili İlaç Yönetiminin Mimarı: Eczanedeki ilaçları türlerine göre sınıflandırarak düzenler, kolay erişim ve stok kontrolü sağlar. Zehirli ilaçları ve ışığa duyarlı ilaçları özel koşullarda muhafaza eder, etiketleme standartlarına uyarak güvenli kullanımı destekler. İlaç depolama ve dağıtım süreçlerini yönetir, ilaçların etiketlenmesi, sevki ve takibi konularında prosedürler geliştirir. İşbirliğinin Öncüsü: Hastane içindeki diğer birimlerle, özellikle doktorlar ve hemşirelerle etkin bir iletişim ağı kurarak hasta odaklı bir hizmet anlayışı benimser. İlaçların hasta üzerindeki etkilerini yakından takip eder, olası yan etkileri ve ilaç etkileşimlerini doktorlara bildirerek tedaviye katkı sağlar. İlaçların endikasyon dışı kullanımları konusunda doktorları bilgilendirir, ilaç kodeksine uygun olmayan reçeteleri düzeltilmesi için geri bildirimde bulunur. Teknolojinin Kullanıcısı: İlaç siparişlerini, stok takibini, faturalandırma işlemlerini ve diğer eczane kayıtlarını elektronik sistemler üzerinden yönetir. Sonuç olarak, hem hastane bünyesinde çalışan hem de özel sektörde görev alan eczacılar, ilaç tedavisinin güvenli, etkili ve hasta odaklı bir şekilde yürütülmesinde kritik bir rol oynarlar. Sahip oldukları bilgi birikimi ve uzmanlıklarıyla, toplum sağlığının korunmasına ve hastaların yaşam kalitelerinin artırılmasına önemli katkılar sağlarlar.

VETERİNERLİK BÖLÜMÜ NEDİR, NE İŞ YAPAR? Veterinerlik Bölümü, hayvan sevgisini bilimsel bilgiyle birleştirerek, hayvan sağlığı ve refahını odağına alan 5 yıllık zorlu ve bir o kadar da tatmin edici bir lisans programıdır. Bu programı başarıyla tamamlayanlar "Veteriner Hekim" unvanını alarak, hayvanların sağlığı ve bakımı için yemin ederler. Peki, veterinerleri diğer mesleklerden ayıran özellikler nelerdir? 📌Veterinerlik, sadece hayvanları sevmekten öte bir özveri gerektirir. Hoşgörü, sabır, disiplin, sorumluluk bilinci ve zorlu şartlarda çalışma azmi, bir veterinerin olmazsa olmazlarıdır. 📌Veterinerlik eğitimi boyunca öğrenciler; hayvan biyolojisi, hayvan hastalıkları, cerrahi, doğum ve üreme gibi konularda detaylı bir eğitim alırlar. Biyoloji ve kimya gibi temel bilimler, veterinerlik eğitiminin temel taşlarını oluşturur. 📌Veteriner hekimler mezun olduktan sonra; hayvan hastanelerinde, kliniklerde, çiftliklerde, hayvanat bahçelerinde, ilaç firmalarında veya akademik alanda çalışabilirler. Veteriner hekimlerin başlıca görevleri şunlardır: 📌Hayvan hastalıklarının teşhis ve tedavisi 📌Hayvan sağlığının korunması ve hastalıkların önlenmesi için aşılama ve koruyucu hekimlik hizmetleri 📌Hayvanların cerrahi operasyonlarını gerçekleştirme 📌Hayvan beslenmesi ve bakımı konusunda danışmanlık yapma 📌Hayvan refahını iyileştirmeye yönelik araştırmalara katılma