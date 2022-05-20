Üniversite sınavı ne zaman? 2022 YKS hangi tarihte düzenlenecek? YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Sorgulama ekranı...

Üniversite sınavı ne zaman? 2022 YKS hangi tarihte düzenlenecek? Üniversite sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite sınavı için heyecan dolu geri sayım başladı ve YKS sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek isteyenler merakla araştırmalarını sürdürüyor. Peki ÖSYM'den açıklama geldi mi?
ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?
YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM sınavlarında giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden açıklanıyor. Henüz konuyla ilgili resmi tarih açıklaması gelmedi.
2022 YKS NE ZAMAN?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.