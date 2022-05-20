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    • Eğitim
    • 20.05.2022 10:46
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    • 20.05.2022 11:01
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    Üniversite sınavı ne zaman? 2022 YKS hangi tarihte düzenlenecek? YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Sorgulama ekranı...

    Tüm illerden binlerce kişi Üniversite sınavı ne zaman? 2022 YKS hangi tarihte düzenlenecek sorularının yanıtları sıklıkla araştırılıyor. İstediği üniversitede eğitim görmek için tüm sene boyunca çalışarak sınavlara hazırlanan kişiler Mayıs ayının son günleri yaşanırken üniversite sınavı 2022 tarihini öğrenmek istiyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) az bir zaman kala YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

    takvim.com.tr
    Üniversite sınavı ne zaman?

    Üniversite sınavı ne zaman? 2022 YKS hangi tarihte düzenlenecek? Üniversite sınavı giriş belgeleri yayımlandı mı sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Üniversite sınavı için heyecan dolu geri sayım başladı ve YKS sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını öğrenmek isteyenler merakla araştırmalarını sürdürüyor. Peki ÖSYM'den açıklama geldi mi?

    ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

    YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    ÖSYM sınavlarında giriş belgeleri genellikle 10 gün önceden açıklanıyor. Henüz konuyla ilgili resmi tarih açıklaması gelmedi.

    2022 YKS NE ZAMAN?

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKALANACAK?

        YKS 2022 sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

        YKS SINAVINDA HANGİ TESTLER YER ALACAK?

        TYT'de; Türkçe Testi, Sosyal Bilimler Testi, Temel Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi yer alacaktır. Ayt'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ile Fen Bilimleri testlerinden oluşan bir kitapçık verilecektir. Ayt'de adaylar, hesaplanmasını istedikleri puan türü için gereken testleri cevaplayacaklardır. SAY, SÖZ ve EA puan türlerinin hepsinin hesaplanmasını isteyen adaylar, sınav süresince tüm testleri cevaplayabileceklerdir.

        YDT, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacaktır. Her dil için ayrı soru kitapçığı bulunacaktır. Sınavda adaya, başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecektir. YKS'de uygulanacak testler ve soru sayıları Tablo 1B'de gösterilmiştir. Adaylar sınavda, öğretim programları kapsamında Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen "ÖSYM tarafından 2022 Yılında Gerçekleştirilecek.

        TYT, AYT ve YDT Sınavlarına Esas Ortak Derslere Ait Kazanım ve Açıklamalar"daki konu, kazanım ve açıklamalardan sorumlu olacaklardır.

        SAY, SÖZ, EA ve DİL puan türleri ile öğrenci alan yükseköğretim programlarına girmek isteyen adayların, TYT'ye ek olarak 2022-AYT ve/veya 2022-YDT'ye de girmeleri ve tercih edecekleri yükseköğretim programları için gerekli olan testleri cevaplamaları zorunludur.
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        Haberler Eğitim Üniversite sınavı ne zaman? 2022 YKS hangi tarihte düzenlenecek? YKS sınav giriş belgeleri yayımlandı mı? Sorgulama ekranı...
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