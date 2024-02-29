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Üniversite sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak 2024? YKS'ye kaç gün kaldı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) için başvurular tamamlanmış ve adaylar sınav giriş yerlerinin açıklanmasını bekliyorlar. Peki, YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak 2024? Sınav yerleri belli oldu mu? YKS'ye kaç gün kaldı?

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Giriş Tarihi 29 Şubat 2024, 10:47 Güncelleme 29 Şubat 2024, 11:15
Üniversite sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak 2024? YKS’ye kaç gün kaldı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının sona ermesiyle birlikte adaylar, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YKS, üniversiteye giriş için önemli bir basamak ve milyonlarca öğrenci katılım sağlıyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, adayların giriş yerlerini önceden öğrenmek istiyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.

Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Adaylar, sınava giriş belgelerini, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecek.

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek.



Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorunda olacak.

Sınavın ilgili oturumuna ait sınava giriş belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacak. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunlu olacak. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat edecek.



Belgenin ön yüzünde ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret ve benzeri bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacak.

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