Üniversite sınav yerleri belli oldu mu? YKS sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak 2024? YKS’ye kaç gün kaldı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının sona ermesiyle birlikte adaylar, sınav giriş yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak ediyor. YKS, üniversiteye giriş için önemli bir basamak ve milyonlarca öğrenci katılım sağlıyor. Sınav tarihinin yaklaşmasıyla birlikte, adayların giriş yerlerini önceden öğrenmek istiyor. Peki, YKS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak 2024? İşte konu hakkında merak edilenler...

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce sınav yerlerini öğrenebilecek.



Mayıs ayının son haftasından itibaren belgelerin erişime açılacağı tahmin ediliyor.



Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.