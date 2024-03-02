ÖSYM sınav giriş ücreti kaç TL oldu? ALES/1 başvuru ekranı 2024: ALES 1 sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Akademik kariyer yolunda ilerleyenler için önemli bir adım olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için 2024 yılı ilk sınavı olan ALES/1'in başvuru tarihi ve diğer detaylar ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar, başvuru ve sınav tarihlerini merakla bekliyor. Peki, ALES 1 sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? ÖSYM sınav giriş ücreti kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar...