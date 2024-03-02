ÖSYM sınav giriş ücreti kaç TL oldu? ALES/1 başvuru ekranı 2024: ALES 1 sınavı ne zaman, başvuru kılavuzu yayınlandı mı?

Akademik kariyer yolunda ilerleyenler için önemli bir adım olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için 2024 yılı ilk sınavı olan ALES/1'in başvuru tarihi ve diğer detaylar ÖSYM tarafından duyuruldu. Adaylar, başvuru ve sınav tarihlerini merakla bekliyor. Peki, ALES 1 sınavı ne zaman, başvurular başladı mı? ÖSYM sınav giriş ücreti kaç TL oldu? İşte konu hakkında detaylar...
2024 ALES Sınav Takvimi ve Başvuru Tarihleri
ALES/1 Başvuruları: 1 Mart'ta başlayıp, 11 Mart'ta sona erecek. Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 10 Mayıs'ta açıklanacak.
ALES/2 Başvuruları: 3 Haziran'da başlayacak ve 12 Haziran'da son bulacak. Sınav, 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.
ALES/3 Başvuruları: 1 Ekim'de başlayıp, 9 Ekim'de tamamlanacak. Sınav, 17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak.
Bu sınavlar, öğrencilerin ve akademisyen adaylarının akademik kariyerlerinde önemli bir adım olarak görülüyor.
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ALES Başvuru Ücreti
2024 ALES sınavları için başvuru ücreti henüz açıklanmadı. Başvuru ücreti ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde duyurulacak ve adaylar bu bilgilere sınavın resmi internet sitesinden ulaşabilecekler.