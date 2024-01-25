Üniversite öğrencilerine 10 bin TL burs başvuruları ne zaman 2024? 10 bin TL burstan kimler yararlanacak? Eğitim desteği nereden alınacak?

Belediye başkan adayları yerel seçim projelerini hazırlamaya devam ediyor. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum seçim vaatleri ve projelerini açıklıyor.
HER ÖĞRENCİYE 10 BİN TL BURS
Üniversite öğrencilerine bu yıl 10 bin TL olmak üzere, her yıl artan oranda eğitim desteği verilecek.
BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un göreve gelmesinin ardından projelerin hayata geçmesi bekleniyor.
GENÇ GİRİŞİMCİLERE 100 BİN TL HİBE
"İlk İşim" kampanyası ile iş kolunu belirleyen ve eğitimini alan gençlere 100 bin TL hibe verilecek.
100 BİN KİŞİYE TAM DONANIMLI OFİS
'İlk Ofisin Bizden' uygulaması ile 100 bin kişiye tam donanımlı, paylaşımlı ofis hizmeti sunulacak.
İlk iş-İstanbul projesiyle sosyal yardım projelerine katılan gençlere, genç öğretmen adaylarına, "ben okurken iş hayatına da atılmak istiyorum." diyen gençlerimize iş imkânı sağlanacak.