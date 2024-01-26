Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen 2023-2024 eğitim-öğretim yılı takvimine göre, birinci dönem sona erdi ve öğrenciler 19 Ocak Cuma günü karnelerini aldı. Bu süreçle birlikte, 15 tatil olarak bilinen sömestr tatiline giren öğrenciler arasında sosyal medyada yayılan "15 tatil uzayacak" iddiaları gündeme geldi.

Öğrenciler arasında kısa süre içinde yayılan ve sosyal medyada geniş bir şekilde paylaşılan bu söylentilerin ardındaki gerçekler, MEB tarafından yapılan resmi bir açıklama ile aydınlatıldı. Buna göre, 15 tatil süresinin normal takvimle devam edeceği ve 5 Şubat'ta öğrencilerin ikinci döneme başlayacağı doğrulandı.