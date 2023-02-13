Üniversite, lise nakil işlemleri nasıl yapılır? DEPREMZEDE OGRENCILERE NAKIL HAKKI! Depremzede okul nakil başvuru ekranı e-Devlet MEB!

Depremden etkilenen 10 ildeki okullarda eğitim görmekte olan öğrenciler istedikleri illerdeki okullara nakledebilecekler. Duyuru Milli Eğitim Bakanlığından geldi. Peki, üniversite, lise nakil işlemleri nasıl yapılır? İşte Depremzede okul nakil başvuru ekranı e-Devlet MEB!
DEPREMZEDE ÖĞRENCİLERE NAKİL HAKKI NEDİR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer deprem bölgesindeki öğrencilere nakil kolaylığı sağlanacağını duyurdu. MEB'den yapılan yazılı açıklamada bölgede alınacak yeni tedbirler şöyle sıralandı:
👉Afet bölgesindeki illerde okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin nakilleri, istemeleri halinde yerleşim yeri adres bilgilerine bakılmaksızın Türkiye genelindeki okullara "Doğal Afet Nedeniyle Nakil" seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.
👉Afet bölgesindeki illerde lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin Türkiye genelinde eğitime erişimlerinin üst seviyede sağlanabilmesi için Türkiye genelindeki okullara il, ilçe nakil komisyonlarınca herhangi bir mağduriyete sebebiyet vermeden yerleştirilmeleri sağlanacak.
E-OKUL NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILIR?
Türkiye genelindeki okullara 'Doğal Afet Nedeniyle Nakil' seçeneği kapsamında il/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinasyonuyla okul müdürlükleri tarafından e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecek.