Hangi özel okullar burslu öğrenci alacak? Özel okullar depremzedelere burs mu verecek? Misafir öğrenci kaydı: misafirogrenci.org

Kahramanmaraş depremleri nedeniyle 81 ilde eğitim öğretime ara verildi. Depremden etkilenen 10 ilde okullar 1 Mart'ta diğer 71 ilde ise 20 Şubat'ta açılacak. Depremde başka illere giden öğrenciler için harekete geçildi. Peki Özel okullar depremzedelere burs mu verecek? Hangi özel okullar burslu öğrenci alacak? Misafir öğrenci kaydı nasıl yapılır? Misafir öğrenci kaydı başvuru şartları neler? İşte Depremzede özel okul burslu öğrenci kaydı: misafirogrenci.org kontenjanlar...
ÖZEL OKULLAR DEPREMZEDELERE BURS MU VERECEK?
Özel okul dernek ve platformları tarafından yapılan açıklamada "Bölgeden çeşitli illerimize göç eden yavrularımızı ikinci dönem boyunca özel okullarımızda tam burslu olarak (yemek-kitap-eğitim dahil olmak üzere ücretsiz) okutacağımızı bildiriyoruz" denildi.
HANGI ÖZEL OKULLAR BURSLU ÖĞRENCI ALACAK?
Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Derneği ( ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Ankara Eğitim Platformu, bir araya gelerek ortak açıklama yaptı.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremle Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Adana, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde ağır can kayıplarına ve yıkımlara sebep olan yüzyılın en büyük felaketini yaşıyoruz.
Yaşadığımız bu elim hadise karşısında milletçe büyük bir dayanışmaya imza atıldığını ve bundan sonra da devlet-millet el ele bütün yaralar sarılana kadar bu dayanışmanın süreceğine hiç kuşkumuz yoktur.
"Çocuklarımızın eğitiminde ciddi aksaklıkların yaşanması kaçınılmaz hale geldi
Özel okul sektörünü temsil eden dernekler olarak üyemiz olan tüm okullarımızın bu acı olayın hemen akabinde kurucu, öğretmen, öğrenci ve velileriyle birlikte acil yardımlar konusunda nasıl cansiperane bir şekilde harekete geçtiğinin yakın şahidiyiz.
Bunun ile birlikte bölgede oluşan büyük yıkım göz önüne alındığında deprem bölgesindeki illerimizde bulunan çocuklarımızın eğitiminde ciddi aksaklıkların yaşanması kaçınılmaz hale gelmiş durumdadır. Zaten vatandaşlarımızın büyük bir kısmının deprem bölgesinden ülkemizin diğer illerine göç etmeye başladığını da gözlemliyoruz.