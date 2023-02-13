Hangi özel okullar burslu öğrenci alacak? Özel okullar depremzedelere burs mu verecek? Misafir öğrenci kaydı: misafirogrenci.org

ÖZEL OKULLAR DEPREMZEDELERE BURS MU VERECEK?

Özel okul dernek ve platformları tarafından yapılan açıklamada "Bölgeden çeşitli illerimize göç eden yavrularımızı ikinci dönem boyunca özel okullarımızda tam burslu olarak (yemek-kitap-eğitim dahil olmak üzere ücretsiz) okutacağımızı bildiriyoruz" denildi.

HANGI ÖZEL OKULLAR BURSLU ÖĞRENCI ALACAK?

Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK), Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER), Özel Öğretim Derneği ( ÖZDER), Özel Eğitim-Öğretim Derneği (ÖZDEBİR), Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği (ÖZKURBİR) ve Ankara Eğitim Platformu, bir araya gelerek ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremle Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Adana, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa illeri başta olmak üzere birçok yerleşim yerinde ağır can kayıplarına ve yıkımlara sebep olan yüzyılın en büyük felaketini yaşıyoruz.