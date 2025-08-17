PODCAST CANLI YAYIN
Üniversite Kayıtları 2025 Ne Zaman Başlıyor? YÖK Resmi Tarihleri Açıkladı

2025-2026 eğitim-öğretim yılına sayılı günler kala, milyonlarca öğrenci üniversitelerin açılış ve kayıt tarihlerini araştırıyor.

Giriş Tarihi :17 Ağustos 2025 , 23:34
Üniversite Kayıtları 2025 Ne Zaman Başlıyor? YÖK Resmi Tarihleri Açıkladı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yeni dönem için geçerli olacak resmi kayıt tarihlerini duyurdu. Peki üniversiteler ne zaman açılıyor, kayıtlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…

🎓 Üniversiteler Ne Zaman Açılıyor?

Türkiye'deki üniversiteler, YÖK'ün belirlediği genel çerçeveye göre kendi akademik takvimlerini yayımlıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çoğu üniversitenin güz yarıyılı dersleri Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftası arasında başlayacak.

Bölümlere göre farklılıklar olabiliyor. Özellikle tıp fakülteleri ve uygulamalı eğitim ağırlıklı programlar derslerine daha erken başlayabiliyor. Öğrencilerin en doğru bilgiye ulaşması için kayıtlı oldukları üniversitenin resmi web sitesinde yer alan "Akademik Takvim" bölümünü kontrol etmeleri gerekiyor.

🗓️ YKS Süreci ve Kayıt Tarihleri

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları 19 Temmuz 2025'te açıklanmıştı. Ardından tercih işlemleri 1 – 11 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Tercih sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi.

YÖK tarafından açıklanan takvime göre:

  • Elektronik kayıtlar (e-kayıt): 1 – 3 Eylül 2025

  • Üniversitelerde şahsen kayıtlar: 1 – 5 Eylül 2025

Kayıt işlemlerini tamamlayan öğrenciler, üniversitelerin duyuracağı ders programına göre güz dönemi için hazırlık yapacak.

📌 Öğrenciler İçin Önemli Uyarılar

  • Kayıt için gerekli belgeler, üniversitelerin web sitelerinde ayrıntılı olarak duyurulacak.

  • E-kayıt yaptıran öğrencilerin, bazı fakülteler için ayrıca belgeleri teslim etmesi gerekebilir.

  • Kayıt süresini kaçıran öğrenciler için ek süre tanınmayacak, bu nedenle tarihlere dikkat edilmesi büyük önem taşıyor.

