Üniversite Kayıtları 2025 Ne Zaman Başlıyor? YÖK Resmi Tarihleri Açıkladı

Yükseköğretim Kurulu ( YÖK ), yeni dönem için geçerli olacak resmi kayıt tarihlerini duyurdu. Peki üniversiteler ne zaman açılıyor, kayıtlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…

🎓 Üniversiteler Ne Zaman Açılıyor?

Türkiye'deki üniversiteler, YÖK'ün belirlediği genel çerçeveye göre kendi akademik takvimlerini yayımlıyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için çoğu üniversitenin güz yarıyılı dersleri Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftası arasında başlayacak.

Bölümlere göre farklılıklar olabiliyor. Özellikle tıp fakülteleri ve uygulamalı eğitim ağırlıklı programlar derslerine daha erken başlayabiliyor. Öğrencilerin en doğru bilgiye ulaşması için kayıtlı oldukları üniversitenin resmi web sitesinde yer alan "Akademik Takvim" bölümünü kontrol etmeleri gerekiyor.