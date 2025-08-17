En ucuz SUV (0 KM) araç fiyat listesi 2025: TOGG, Tesla, BYD, NISSAN, Opel, Skoda, Ford... 1 milyon 310 bin TL'den başlıyor!
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de otomobil tercihlerinde SUV modeller ilk sıralarda yer alıyor. Geniş iç hacimleri, yüksek sürüş pozisyonu ve güvenlik özellikleri sayesinde kullanıcıların gözdesi olan SUV araçlar son yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle birlikte yeniden fiyatlandı. Peki en ucuz model hangisi? İşte merak edilen fiyat listesi haberimizde.
