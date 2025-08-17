Kadraj Galeri Kadraj İkon En ucuz SUV (0 KM) araç fiyat listesi 2025: TOGG, Tesla, BYD, NISSAN, Opel, Skoda, Ford... 1 milyon 310 bin TL'den başlıyor!

En ucuz SUV (0 KM) araç fiyat listesi 2025: TOGG, Tesla, BYD, NISSAN, Opel, Skoda, Ford... 1 milyon 310 bin TL'den başlıyor!

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de otomobil tercihlerinde SUV modeller ilk sıralarda yer alıyor. Geniş iç hacimleri, yüksek sürüş pozisyonu ve güvenlik özellikleri sayesinde kullanıcıların gözdesi olan SUV araçlar son yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesiyle birlikte yeniden fiyatlandı. Peki en ucuz model hangisi? İşte merak edilen fiyat listesi haberimizde.

Giriş Tarihi: 17.08.2025 15:57
Yeni düzenleme, özellikle giriş segmentindeki SUV modellerde fiyatları etkiledi. Orta ve üst sınıf SUV'ler daha yüksek ÖTV dilimlerine girerken bazı kompakt SUV modelleri ise daha ulaşılabilir seçenekler olarak öne çıktı.

RENAULT DUSTER

Evolution Eco-G 100 hp

1 milyon 654 bin lira

NISSAN JUKE
1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna

1 milyon 549 bin 900 lira

PEUGEOT 2008
2008 ALLURE 1.2 PureTech 130 hp EAT8

1 milyon 879 bin lira

OPEL FRONTERA

Hybrid 1.2 145 (136HP)

1 milyon 758 bin lira