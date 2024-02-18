2023 yılı Ufka yolculuk cevap anahtarı ve soruları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda www.ufkayolculuk.com internet sitesinde sorularınıza net cevaplar bulabileceksiniz. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturuyor.
UFKA YOLCULUK DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?
Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları henüz açıklanmadı, belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
Bu sene düzenlenecek olan yarışmanın konusu nedir?
Bu sene düzenlenecek olan yarışmanın konusu "Ramazan" olarak belirlenmiştir.
Yarışma kategorileri nelerdir?
İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde yarışma yapılacaktır.
Sınav sistemi hakkında
Beklenmedik bir durum nedeniyle (internetin kesilmesi, hattın düşmesi, şarjın bitmesi vb.) bağlantı sorunu yaşanması halinde, sorunu giderip sisteme tekrar giriş yaparak sınava süre ve soru kaybı yaşamadan devam edilebilir.
Bu hak sınav esnasında toplamda üç defaya mahsus verilecektir.
Üç defadan fazla sistemden çıkılması halinde sınav sonlandırılacak ve işaretleme yapılan sorular değerlendirmeye alınacaktır.