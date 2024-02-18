Sınav kuralları nelerdir?

1. Aşama Sınava belirtilen saat aralığında herhangi bir zamanda başlanabilir. Sınava erken ya da geç başlamanın puanlara bir etkisi olmayacaktır.

2. Aşama Sınavda her kategori kendisine belirtilen ve bildirilen saatlerde başlayacak ve yarışmacılar sınava en geç sınavın başlamasından 10 dakika sonra giriş yapabilecektir.

Sorular; İlkokul ve ortaokul kategorilerinde 4, lise ve yetişkin kategorilerinde 5 seçenekli, çoktan seçmeli olacak.

Görme engelli yarışmacılara ek süre verilecektir.

Ödüllere hak kazanırken yalnızca 2. Aşama Sınavda alınan puanlar değerlendirilecektir.