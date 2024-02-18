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Ufka Yolculuk deneme sınavı cevap anahtarı 2024! 18 Şubat Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 11.Ufka Yolculuk ödülleri 2024!

Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları, yoğun bir şekilde araştırılan konular arasında yer alıyor. Bugün 18 Şubat tarihinde gerçekleştirilen deneme sınavının ardından, katılımcılar değerlendirme sınavlarının düzenleneceği tarih ile sınav soru ve cevapları ile birlikte sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyorlar.

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 14:24 Güncelleme 18 Şubat 2024, 14:24
Ufka Yolculuk deneme sınavı cevap anahtarı 2024! 18 Şubat Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 11.Ufka Yolculuk ödülleri 2024!

2023 yılı Ufka yolculuk cevap anahtarı ve soruları adaylar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda www.ufkayolculuk.com internet sitesinde sorularınıza net cevaplar bulabileceksiniz. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmaları her sene farklı bir konuda yarışma düzenleyerek toplumda farkındalık oluşturuyor.

UFKA YOLCULUK DENEME SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Ufka Yolculuk deneme sınavı sonuçları henüz açıklanmadı, belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

Bu sene düzenlenecek olan yarışmanın konusu nedir?

Bu sene düzenlenecek olan yarışmanın konusu "Ramazan" olarak belirlenmiştir.

Yarışma kategorileri nelerdir?

İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinde yarışma yapılacaktır.

Sınav sistemi hakkında

Beklenmedik bir durum nedeniyle (internetin kesilmesi, hattın düşmesi, şarjın bitmesi vb.) bağlantı sorunu yaşanması halinde, sorunu giderip sisteme tekrar giriş yaparak sınava süre ve soru kaybı yaşamadan devam edilebilir.

Bu hak sınav esnasında toplamda üç defaya mahsus verilecektir.

Üç defadan fazla sistemden çıkılması halinde sınav sonlandırılacak ve işaretleme yapılan sorular değerlendirmeye alınacaktır.

Sınav kuralları nelerdir?

1. Aşama Sınava belirtilen saat aralığında herhangi bir zamanda başlanabilir. Sınava erken ya da geç başlamanın puanlara bir etkisi olmayacaktır.

2. Aşama Sınavda her kategori kendisine belirtilen ve bildirilen saatlerde başlayacak ve yarışmacılar sınava en geç sınavın başlamasından 10 dakika sonra giriş yapabilecektir.

Sorular; İlkokul ve ortaokul kategorilerinde 4, lise ve yetişkin kategorilerinde 5 seçenekli, çoktan seçmeli olacak.

Görme engelli yarışmacılara ek süre verilecektir.

Ödüllere hak kazanırken yalnızca 2. Aşama Sınavda alınan puanlar değerlendirilecektir.

Türkiye Geneli Ödüller

İlkokul, ortaokul, lise ve yetişkin kategorilerinin her birinde Türkiye genelinde dereceye giren ilk 300 kişi, belirtilen para ödüllerine hak kazanacak.

*8.000 TL

1. ila 3. arası

*7.000 TL

4. ila 10. arası

*5.000 TL

11. ila 30. arası

*3.000 TL

31. ila 50. arası

*2.000 TL

51. ila 100. arası

*1.000 TL

101. ila 300. arası

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