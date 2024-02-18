MEB’den gece yarısı kararı! Derslere 12 gün + 2 tatil arası veriliyor! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Bu seçim dönemi, öğretmenler için de yoğun bir zaman olacak. Cumartesi ve pazar günleri seçim çalışmalarında görev alacak olan öğretmenler, bu süreçte yorulacaklar. Ancak, 1 Nisan Pazartesi günü, seçimlerin ardından okullar eğitim-öğretime hazırlanacak ve 2 Nisan Salı günü öğrenciler ile öğretmenler ders başı yapacaklar.

İkinci Tatil ve Beklentiler: 8 Nisan'da başlayacak olan ara tatil, normal şartlarda bir hafta sürecek. Bu tatilde öğrenciler dinlenme fırsatı bulurken, öğretmenler ise seminer çalışmalarına katılacaklar. Ancak, bu yıl Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı aynı haftaya denk geliyor.

Bu durumda, Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılması bekleniyor. Böylece öğrencilerin ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilmiş olacak. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte dokuz günlük uzun bir tatilin tadını çıkaracaklar.

Hükümetin Kararı Bekleniyor: 1 Nisan Pazartesi günü için ve Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için hükümetin vereceği kararlar merakla bekleniyor. Ancak, bu iki tatilin uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu kararlar, öğrencilerin ve öğretmenlerin tatil sürelerini planlamalarına yardımcı olacak ve dinlenme fırsatı sunacak.