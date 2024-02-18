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MEB'den gece yarısı kararı! Derslere 12 gün + 2 tatil arası veriliyor! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Millionlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisini sevindiren bir sürpriz açıklama geldi. Şubat ayının sonlarına yaklaşırken, öğrenciler tatil heyecanını bekliyorlardı ve sonunda bu bekleyişleri sona eriyor. İlk etapta 3 günlük tatil yapacak öğrenciler, sonrasında da 9 günlük aranın keyfini çıkaracak. İşte konu hakkında MEB açıklamaları ve son gelişmeler...

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Giriş Tarihi 18 Şubat 2024, 12:06 Güncelleme 18 Şubat 2024, 12:06
MEB’den gece yarısı kararı! Derslere 12 gün + 2 tatil arası veriliyor! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...

Şubat ayının ortalarına yaklaşırken, öğrenciler ara tatil bekleyişi içerisindeydi ve sonunda beklenen müjdeli haber geldi. Derslere belirtilen tarihte ara verileceği duyuruldu ve bu haber milyonlarca anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisini sevindirdi. İşte detaylar...

İlk Tatil Yolda: 31 Mart ve Ramazan Bayramı İçin Uzun Tatil Beklentisi

31 Mart yerel seçimleri, öğrencilere yaklaşan tatilin habercisi olarak bekleniyor. Seçim günü, okullarda oy verme işlemleri için sandıklar kurulacak ve öğrenciler hafta sonu ile birlikte üç günlük bir tatilin keyfini çıkaracaklar.

Ancak, oy verme ve sayım işlemlerinin uzun sürmesi bekleniyor; bu da okulların akşam saatlerine kadar seçim faaliyetlerine ev sahipliği yapmasını gerektirecek.

Bu seçim dönemi, öğretmenler için de yoğun bir zaman olacak. Cumartesi ve pazar günleri seçim çalışmalarında görev alacak olan öğretmenler, bu süreçte yorulacaklar. Ancak, 1 Nisan Pazartesi günü, seçimlerin ardından okullar eğitim-öğretime hazırlanacak ve 2 Nisan Salı günü öğrenciler ile öğretmenler ders başı yapacaklar.

İkinci Tatil ve Beklentiler:

8 Nisan'da başlayacak olan ara tatil, normal şartlarda bir hafta sürecek. Bu tatilde öğrenciler dinlenme fırsatı bulurken, öğretmenler ise seminer çalışmalarına katılacaklar. Ancak, bu yıl Nisan ara tatili ile Ramazan Bayramı aynı haftaya denk geliyor.

Bu durumda, Ramazan Bayramı tatilinin dokuz güne çıkarılması bekleniyor. Böylece öğrencilerin ara tatil ile Ramazan Bayramı tatili birleştirilmiş olacak. Öğrenciler hafta sonu ile birlikte dokuz günlük uzun bir tatilin tadını çıkaracaklar.

Hükümetin Kararı Bekleniyor:

1 Nisan Pazartesi günü için ve Ramazan Bayramı tatilinin uzatılması için hükümetin vereceği kararlar merakla bekleniyor. Ancak, bu iki tatilin uzatılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu kararlar, öğrencilerin ve öğretmenlerin tatil sürelerini planlamalarına yardımcı olacak ve dinlenme fırsatı sunacak.

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