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Özdebir 3. deneme cevap anahtarı 2024! ÖZDEBİR LGS (8. 9. 10. 11. ve 12. Sınıf) 3. Deneme sonuçları açıklandı mı?

Özdebir tarafından organize edilen LGS Deneme 3 sınav sonuçları için heyecan dorukta! Öğrenciler, merakla beklenen cevap anahtarının yakında yayımlanacağı haberini almanın heyecanını yaşıyorlar. Peki, ÖZDEBİR LGS (8. 9. 10. 11. ve 12. Sınıf) 3. Deneme sonuçları açıklandı mı? İşte konu hakkında merak edilenler...

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Giriş Tarihi 19 Şubat 2024, 13:39 Güncelleme 19 Şubat 2024, 13:39
Özdebir 3. deneme cevap anahtarı 2024! ÖZDEBİR LGS 8. 9. 10. 11. ve 12. Sınıf 3. Deneme sonuçları açıklandı mı?

Özdebir'in Türkiye genelinde düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Deneme sınavlarına katılan öğrenciler, heyecanla sınav sonuçları ve cevap anahtarlarını bekliyor. Özdebir'in LGS Deneme 3 sınavıyla ilgili meraklı bekleyiş başladı ve öğrenciler gelecek duyuruları takip ederek sonuçları öğrenmeyi umuyorlar.

LGS 3 DENEME SONUÇLARI!

ÖZDEBİR LGS 3. denemesinin sonuçları açıklandı.

LGS 3. DENEME SINAVI sonuçları, "ozdebir.org.tr" sitesinden öğrenilebilecek.

LGS 6 DENEME CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?

Özdebir Türkiye Geneli LGS Deneme 3 Sınavı Cevap Anahtarı yayımlandı.

SINAV SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Özdebir deneme sınav sonuçlarına, İl - İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, Kurumlar, Bayiler kurum kodu ve şifreleri ile Öğrenciler, kodladıkları T.C. Kimlik Numarası veya Telefon Numarası ile "Sınav Sonuçları" modülünden erişebilirler.

ÖZDEBİR DENEME SINAVLARINA NASIL KATILINIR?

Deneme Sınavlarını Uygulamak İsteyen Kurumlar;

Bayimiz olan il ve ilçelerde bayiler ( http://www.ozdebir.org.tr/bayilerimiz ) aracılığı ile

Bayimiz olmayan yerlerde/bayilerle iletişim kurulamama durumunda ise www.ozdebir.org.tr adresindeki; "Online İşlem Merkezi" Modülü'nden https://www.ozdebir.org.tr/online sisteme üye olarak sipariş verebilirler.

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