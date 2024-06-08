TYT puanı ile alan 2-4 yıllık bölümler 2024! YKS üniversite taban puanları açıklandı mı? TYT puanıyla hangi bölümlere girilir?

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2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaştı ve adaylar için heyecan dorukta. 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavın ilk oturumu, Temel Yeterlilik Testi (TYT), binlerce öğrencinin geleceğini belirleyecek. Bu sınav sonrası adaylar, TYT puanlarıyla hangi bölümlere yerleşebileceklerini araştırmaya başlayacak. Özellikle 2 yıllık ön lisans programları, mesleki eğitime hızlıca adım atmak isteyen öğrenciler için büyük bir ilgi odağı. Peki, TYT ile tercih yapılabilecek bölümler neler?

TYT'YE GİRİP AYT'YE GİRMEZSEM NE OLUR, TERCİH YAPABİLİR MİYİM? AYT'ye girmeyen ve yalnızca TYT oturumuna katılanlar tercih yapabiliyor. Tercihini sadece TYT olarak belirleyenler, TYT puanı ile 2 yıllık önlisans bölümleri üzerinden tercih yapabiliyor. 2 yıl öğrenim süreci bulunan bölümlere sadece TYT'ye girerek tercih yapılabilir.