PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

TYT puanı ile alan 2-4 yıllık bölümler 2024! YKS üniversite taban puanları açıklandı mı? TYT puanıyla hangi bölümlere girilir?

Bugün, üniversite hayali kuran binlerce aday 8 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) katılacak. TYT puanıyla tercih yapmak isteyen öğrenciler, sınav sonrası süreçte kendilerine uygun bölümleri araştırmaya şimdiden başladılar. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar, TYT puanlarıyla hangi bölümlere yerleşebileceklerini merak ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 08:53 Güncelleme 08 Haziran 2024, 08:54
TYT puanı ile alan 2-4 yıllık bölümler 2024! YKS üniversite taban puanları açıklandı mı? TYT puanıyla hangi bölümlere girilir?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yaklaştı ve adaylar için heyecan dorukta. 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınavın ilk oturumu, Temel Yeterlilik Testi (TYT), binlerce öğrencinin geleceğini belirleyecek. Bu sınav sonrası adaylar, TYT puanlarıyla hangi bölümlere yerleşebileceklerini araştırmaya başlayacak. Özellikle 2 yıllık ön lisans programları, mesleki eğitime hızlıca adım atmak isteyen öğrenciler için büyük bir ilgi odağı. Peki, TYT ile tercih yapılabilecek bölümler neler?

TYT'YE GİRİP AYT'YE GİRMEZSEM NE OLUR, TERCİH YAPABİLİR MİYİM?

AYT'ye girmeyen ve yalnızca TYT oturumuna katılanlar tercih yapabiliyor. Tercihini sadece TYT olarak belirleyenler, TYT puanı ile 2 yıllık önlisans bölümleri üzerinden tercih yapabiliyor. 2 yıl öğrenim süreci bulunan bölümlere sadece TYT'ye girerek tercih yapılabilir.

SADECE TYT PUANI İLE TERCİH YAPILIR MI?

Tercihini sadece TYT olarak belirleyenler, TYT puanı ile 2 yıllık önlisans bölümleri üzerinden tercih yapabiliyor. 2 yıl öğrenim süreci bulunan bölümlere sadece TYT'ye girerek tercih yapılabilir. Ön lisans adı verilen bu bölümlerde öğrenim görebilecek olan adaylar, sadece TYT'ye girmeleri veya TYT üzerinden tercih yapmaları halinde, 4 yıllık lisans bölümlerinde öğrenim görme hakkına sahip olmuyor.

TYT PUANI İLE ALAN ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ 2023

Acil Durum ve Afet Yönetimi

Adalet

Ağız ve Diş Sağlığı

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi

Ambalaj Tasarımı

Ameliyathane Hizmetleri

Anestezi

Arıcılık

Aşçılık

Atçılık ve Antrenörlüğü

Atık Yönetimi

Avcılık ve Yaban Hayatı

Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

Bağcılık

Bahçe Tarımı

Bankacılık ve Sigortacılık

Basım ve Yayın Teknolojileri

Basın ve Yayıncılık

Bilgi Güvenliği Teknolojisi

Bilgi Yönetimi

Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon

Bilgisayar Operatörlüğü

Bilgisayar Operatörlüğü (Engelliler Entegre YO)

Bilgisayar Programcılığı

Bilgisayar Teknolojisi

Bilişim Güvenliği Teknolojisi

Bitki Koruma

Biyokimya

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

Boya Teknolojisi

Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTahribatsız Muayene

Tapu ve Kadastro

Tarım Teknolojisi

Tarım Makineleri

Tarımsal İşletmecilik

Tarla Bitkileri

Tekstil Teknolojisi

Tekstil ve Halı Makineleri

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler

Tohumculuk Teknolojisi

Turist Rehberliği

Turizm Animasyonu

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Turizm ve Seyahat Hizmetleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri (2 Yıllık)

Çağrı Merkezi Hizmetleri

Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi

Çevre Koruma ve Kontrol

Çevre Sağlığı

Çevre Temizliği ve Denetimi

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi

Çini Sanatı ve Tasarımı

Çocuk Gelişimi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon

Deniz Brokerliği

Deniz Ulaştırma ve İşletme

Deniz ve Liman İşletmeciliği

Deri Konfeksiyon

Deri Teknolojisi

Dezenfeksiyon, Sterilizasyon ve Antisepsi Teknikerliği

Dış Ticaret

Dijital Fabrika Teknolojileri

Diş Protez Teknolojisi

Diyaliz

Doğal Yapı Taşları Teknolojisi

Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi

Döküm

Eczane Hizmetleri

Elektrik

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı

Elektrikli Cihaz Teknolojisi

Elektronik Haberleşme Teknolojisi

Elektronik Teknolojisi

Elektronörofizyoloji

Emlak Yönetimi

Endüstri Ürünleri Tasarımı

Endüstriyel Cam ve Seramik

Endüstriyel Hammaddeler İşleme Teknolojisi

Endüstriyel Kalıpçılık

Enerji Tesisleri İşletmeciliği

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Eser Koruma

Et ve Ürünleri Teknolojisi

E-Ticaret ve Pazarlama

Ev İdaresi

Evde Hasta Bakımı

Fındık Eksperliği

Fidan Yetiştiriciliği

Fizyoterapi

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık

Geleneksel El Sanatları

Gemi İnşaatı

Gemi Makineleri İşletme

Geoteknik

Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi

Gıda Teknolojisi

Giyim Üretim Teknolojisi

Grafik Tasarımı

Halıcılık ve Kilimcilik

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Harita ve Kadastro

Hava Lojistiği

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği

İç Mekan Tasarımı

İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi

İkram Hizmetleri

İlahiyat (Önlisans)

İlk ve Acil Yardım

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü

İnşaat Teknolojisi

İnternet ve Ağ Teknolojileri

İş Makineleri Operatörlüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş ve Uğraşı Terapisi

İşletme Yönetimi

Kaynak Teknolojisi

Kimya Teknolojisi

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi

Kooperatifçilik

Kozmetik Teknolojisi

Kuyumculuk ve Takı Tasarımı

Kültürel Miras ve Turizm

Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği

Laborant ve Veteriner Sağlık

10/10

Laboratuvar Teknolojisi

Lojistik

Maden Teknolojisi

Makine

Makine, Resim ve Konstrüksiyon

Maliye

Mantarcılık

Marina ve Yat İşletmeciliği

Marka İletişimi

Medya ve İletişim

Mekatronik

Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası

Mermer Teknolojisi

Metalurji

Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi

Mimari Dekoratif Sanatlar

Mimari Restorasyon

Mobil Teknolojileri

Mobilya ve Dekorasyon

Moda Tasarımı

Moda Yönetimi

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Nüfus ve Vatandaşlık

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği

Nükleer Tıp Teknikleri

Odyometri

Optisyenlik

Organik Tarım

Ormancılık ve Orman Ürünleri

Ortopedik Protez ve Ortez

Otobüs Kaptanlığı

Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri

Otomotiv Teknolojisi

Otopsi Yardımcılığı

Özel Güvenlik ve Koruma

Pastacılık ve Ekmekçilik

Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Pazarlama

Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi

Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği

Podoloji

Polimer Teknolojisi

Posta Hizmetleri

Radyo ve Televizyon Programcılığı

Radyo ve Televizyon Teknolojisi

Radyoterapi

Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik

Raylı Sistemler İşletmeciliği

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi

Raylı Sistemler Makinistliği

Sosyal Hizmetler

Sosyal Medya Yöneticiliği

Spor Yönetimi

Su Altı Teknolojisi

Su Ürünleri İşleme Teknolojisi

Sulama Teknolojisi

Süt ve Besi Hayvancılığı

Süt ve Ürünleri Teknolojisi

Şarap Üretim Teknolojisi

Uçak Teknolojisi

Uçuş Harekat Yöneticiliği

Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri

Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)

Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik

Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik

Uygulamalı Rusça ve Çevirmenlik

Üretimde Kalite Kontrol

Web Tasarımı ve Kodlama

Yağ Endüstrisi

Yapı Denetimi

Yapı Ressamlığı

Yapı Tesisat Teknolojisi

Yapı Yalıtım Teknolojisi

Yaşlı Bakımı

Yat Kaptanlığı

Yeni Medya ve Gazetecilik

Yerel Yönetimler

Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi

Raylı Sistemler Yol Teknolojisi

Reklamcılık

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği

Sağlık Kurumları İşletmeciliği

Sağlık Turizmi İşletmeciliği

Sahne Işık ve Ses Teknolojileri

Sahne ve Dekor Tasarımı

Seracılık

Seramik, Cam ve Çinicilik

Silah Sanayi Teknikerliği

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sondaj Teknolojisi

Sosyal Güvenlik

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
YKS maratonu başlıyor! Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM Başkanı’ndan Ali Koç’a telefon! O bölgede sınava girecekler dikkat
Başkan Erdoğan 11 Haziran’da CHP’yi ziyaret edecek! Masada hangi konular var? Özgür Özel’den ziyaret için özel sipariş
Türk Telekom
Yatırım değil kabus oldu! Meta’ya davalar yolda
Gündem Gazze! D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi İstanbul’da toplanıyor
Yüksek tazminat imkanı: Ödemeyi artırmak için ne zaman ayrılmak gerek? Kıdem hesabına neler, nasıl katılabilir?
Somer Sivrioğlu’ndan manidar paylaşım! Deniz Akkaya çıldırdı: O şişkoya dava açacağım
7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever’in uzay yolculuğu için geri sayım başladı
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’e Kopenhag’da saldırı: 1 kişi tutuklandı
Başkan Erdoğan’dan 28 Şubat artıklarına uyarı: O günler geride kaldı | Milli Eğitim Akademisi geliyor
Birleşmiş Milletler, soykırımcı İsrail’i ’çatışma bölgelerinde çocuklara zarar veren’ ülkelerin olduğu kara listeye aldı
FETÖ’de ’MÖZ’ cuntası! ’Kadim Abiler’ operasyonunda Gülen’in dostuna ’ölümlü’ veliahtına ’tecavüzlü’ tasfiye: Şer yuvasından yeni görüntü
Başkan Erdoğan, Astronot Tuva Cihangir Atasever ile canlı bağlantıda konuştu
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan ’enflasyon’ mesajı! Kademe kademe tek hane... O tarihi işaret etti
Ana gündem yeni anayasa! Başkan Erdoğan’ın CHP’ye yapacağı iade-i ziyaretin şifreleri: Bu sıradan bir görüşme değil
SON DAKİKA