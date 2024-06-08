PMYO için TYT’den kaç puan almak gerekir? 2024 YKS Polislik taban-tavan puanları ve kontenjanları! Polis olmak için TYT’den kaç net yapmak gerekir?

Türkiye'de polis olma hayali kuran binlerce genç, heyecanla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıyor. ÖSYM takvimi doğrultusunda bu yıl 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan YKS, Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) adayları için kritik bir adımı oluşturuyor. TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç oturumdan oluşan sınav, polis adaylarının geleceğini belirleyecek ilk adımı teşkil ediyor. Bu adaylar, sınav öncesinde yoğun bir hazırlık sürecinden geçerken, YKS'nin önemi ve etkisi her geçen gün daha da belirgin hale geliyor.