TYT 16-20-25-40-50-60-65 net kaç puan eder? YKS 150-160-170-180-200-210-220-250-300 puanla hangi üniversiteye gidilir 2024?

AYT SAYISAL PUANI NASIL HESAPLANIR?
ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS sayısal puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir : Matematik %30, Fizik %10, Kimya %10 ve Biyoloji %10'dur.
NOT: Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puan'ın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.
Derslerde yapılan 1 netin AYT sayısal puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:
Matematik : 3.00 puan
Fizik : 2.86 puan
Kimya : 3.1 puan
Biyoloji : 3.1 puan
AYT SÖZEL PUANI NASIL HESAPLANIR?
ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS sözel puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları şu şekildedir : Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7, Coğrafya-1 %5, Tarih-2 %8, Coğrafya-2 %8, Felsefe Grubu %9 ve Din Kültürü %5.
Derslerde yapılan 1 netin AYT sözel puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:
Türk Dili ve Edebiyatı : 3.00 puan
Tarih-1 : 2.80 puan
Coğrafya-1 : 3.33 puan
Tarih-2 : 2.91 puan
Coğrafya-2 : 2.91 puan
Felsefe Grubu : 3.00 puan
Din Kültürü : 3.33 puan
NOT: Her aday için 500 üzerinden hesaplanan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak puanlara eklenecek ve yerleştirme puanlarında kullanılacaktır. OBP'den alınabilecek en yüksek puan 60 olurken en düşük ise 30 olacaktır.
AYT EŞİT AĞIRLIK PUANI NASIL HESAPLANIR?
ÖSYM tarafından yayınlanan YKS kılavuzuna göre YKS eşit ağırlık puanları hesaplanırken TYT'nin ağırlığı %40 olarak alınırken AYT'nin ağırlığı ise %60'tır. AYT'de ise derslerin ağırlıkları ise şöyle: Matematik %30, Türk Dili ve Edebiyatı %18, Tarih-1 %7 ve Coğrafya-1 %5 olarak hesaplanır. Diploma puanı dışında ulaşılabilecek maksimum puan 500'dür. 100 puan ÖSYM tarafından her adaya verilmektedir. Geriye kalan 400 puanın 160'ı TYT'den 240'ı ise AYT'den gelmektedir.
Derslerde yapılan 1 netin AYT eşit ağırlık puanına katkıları geçtiğimiz sene şu şekildeydi:
Matematik: 3.00 puan
Türk Dili ve Edebiyatı: 3.00 puan
Tarih-1 : 2.80 puan
Coğrafya-1 : 3.33 puan
NOT: Puan hesaplamaları, sabit katsayılara göre yapılmış olup standart sapma dahil edilmemiştir. Net sonuçların öğrenilmesi için ÖSYM'nin YKS sonuçlarına bakılmalıdır.
YKS'den 200 Puan Üstünde Almak İçin Kaç Net Gerekiyor?
TYT 16 Net ise AYT en az 26 net Üstü
TYT 20 Net ise AYT en az 24 net Üstü
TYT 25 Net ise AYT en az 22 Net Üstü
TYT 30 Net ise AYT en az 20 Net Üstü
TYT 40 Net ise AYT en az 16 Net Üstü
YKS'den 250 Puan Üstünde Almak İçin Kaç Net Gerekiyor?
TYT 16 Net ise AYT en az 40 net Üstü
TYT 20 Net ise AYT en az 39,5 net Üstü
TYT 25 Net ise AYT en az 37,5 Net Üstü
TYT 30 Net ise AYT en az 35 Net Üstü
TYT 40 Net ise AYT en az 32 Net Üstü
YKS'den 300 Puan Üstünde Almak İçin Kaç Net Gerekiyor?
TYT 16 Net ise AYT en az 55,5 net Üstü
TYT 20 Net ise AYT en az 54 net Üstü
TYT 25 Net ise AYT en az 52,5 Net Üstü
TYT 30 Net ise AYT en az 50,5 Net Üstü
TYT 40 Net ise YAT en az 47,5 Net Üstü
OBP NASIL HESAPLANACAKTIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir.
Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.
Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır.
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye
alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem
yapılmayacaktır.
2. Yerleştirme puanları hesaplanırken OBP bu puanlara nasıl eklenecek ve ek puanlar nasıl hesaplanacaktır?
Her aday için hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve böylece adayların
yerleştirme puanları hesaplanacaktır. İlgili puan türünde sınav puanı hesaplanan tüm adayların ilgili puan türünde
yerleştirme puanı hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan veya TYT puanı hesaplanmayan adayların, AYT ve/veya YDT'ye
girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL için sınav/yerleştirme puanları (Y-SAY, Y-SÖZ, Y-EA, Y-DİL) hesaplanmayacaktır.