SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Eğitim Haberleri

2024-YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 180 puanın altında alanlar tercih yapabilecek mi? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılacak?

Üniversite adayları büyük bir heyecanla tercih dönemi için hazırlık yapacak. Üç milyonu aşkın öğrencinin katıldığı TYT, AYT ve YDT sınavlarının sonuçları, 17 Temmuz tarihinde ÖSYM AİS üzerinden ilan edilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, adaylar hedefledikleri üniversitelere yerleşmek için tercih sürecine odaklanacaklar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Haziran 2024, 07:08 Güncelleme 09 Haziran 2024, 07:09
2024-YKS tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? 180 puanın altında alanlar tercih yapabilecek mi? 2024 YKS en düşük kaç puanla tercih yapılacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Üniversite hayali kuran milyonlarca adayın gözü ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuna çevrildi. 2024-2025 akademik yılında üniversiteye adım atmak isteyen öğrenciler, YKS tercih kılavuzu ve tercih tarihlerini büyük bir merakla bekliyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sonuçları, 17 Temmuz 2024'te açıklanacak.

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

2024-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2024-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza 2024 Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

YKS BAŞARI SIRALAMASI NEDİR?

Öğrencilerin katıldıkları oturumlardan başarı sıralamaları Türkiye genelinde kaçıncı olduklarını ifade eder.

2024-YKS sonuç ekranında adayların AYT, TYT ve YDT puanları yer alacak. Adayların başarı sıralamaları tercih döneminde belirleyici olacak.

ÖSYM tarafından açıklanacak YKS tercih kılavuzunda üniversite taban puanları yer alırken adaylar okulların en son alım yaptığı tavan ve taban puanlara göre tercihlerini şekillendirecek.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ kampında ’suikast’ korkusu! ’Gülen sonrası dönem’ hazırlıkları ve CIA’nin yeni kaos planı: Örgütteki iktidar savaşı daha da şiddetlenecek
Her emekliye 15 bin TL zam: TÜED oransal yerine seyyanen zam teklifini getirdi! Karar Temmuz’da verilecek
7 deney tek hedef! Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever uzay yolculuğunu tamamlandı: VSS Unity Dünya’ya iniş yaptı
İkramiye haftası: Kim ne zaman alacak? Maaş oranına göre yeni ödemeler kaç lira oldu?
Ankara’da metro istasyonlarını su bastı ulaşım durdu: Vatandaş isyan etti! CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın İstanbul’da olduğu ortaya çıktı
YÜZLEŞME! Aziz Yıldırım ve Ali Koç canlı yayında karşı karşıya geldi
Zeynep Beşerler’in eski eşi Emir İçgören yasak aşkıyla yakalandı! 10 yıllık evliliği ihanet yıkmıştı! İşte ikilinin ilk fotoğrafı...
Jose Mourinho Galatasaray’ın transferini açıkladı! Yılın bombası patlamak üzere
Başkan Erdoğan’dan TİM 31. Olağan Genel Kurulu ve İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni’nde önemli açıklamalar
Türkiye üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu! Tarih yazdık tarih... | Başkan Erdoğan’dan tebrik: Yürekten kutluyorum
Ankara’da sel! Yollar göle döndü: Bazı metro girişleri ve alt geçitleri su bastı araçlar suya gömüldü
Fenerbahçe’de seçimlerin ilk günü sona erdi! İşte dakika dakika yaşananlar
Büyükçekmece’deki Sedef Güler cinayetinde itiraf geldi: Zincirle bağlayıp denize attık
Aziz Yıldırım’dan flaş açıklamalar! Herkes bunu düşünüp oy kullansın
İşgalci İsrail Nusayrat Kampı’na saldırdı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
SON DAKİKA