TUS ve STS Tıp başvuruları başladı: AİS ekranı, son gün, geç başvuru ve sınav tarihi
Tıpta uzmanlık hedefleyen adaylar için 2026 TUS ve STS 2. Dönem başvuru ekranı açıldı. 8-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak işlemlerde kılavuz detayları ve sınav ücreti yatırma adımları büyük önem taşıyor.
2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem başvuruları başladı. Adaylar işlemlerini 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında ÖSYM AİS ekranı, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması veya başvuru merkezleri üzerinden yapabilecek. Sınavlar 23 Ağustos 2026 Pazar günü uygulanacak.
BAŞVURULAR 16 TEMMUZ'DA SONA ERECEK
Tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen hekim adayları için başvuru takvimi netleşti. ÖSYM tarafından açılan süreçte normal başvuru dönemi 8 Temmuz'da başladı, 16 Temmuz 2026'da tamamlanacak.
Bu tarihler arasında işlemini yapmayan adaylar için geç başvuru günü 24 Temmuz 2026 olacak. Geç başvuru gününde yapılan işlemlerde ödeme ve başvuru şartları kılavuzda yer alan kurallara göre tamamlanacak.
AİS EKRANINDAN BAŞVURU YAPILABİLECEK
Adaylar başvurularını ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. İşlem yapmak isteyenlerin T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.
Başvuru için kullanılabilecek kanallar şöyle:
- ÖSYM AİS ekranı: ais.osym.gov.tr
- ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması
- ÖSYM Başvuru Merkezleri
Başvuru sırasında kontrol edilmesi gerekenler
- Başvuru sırasında aday bilgilerinin güncel olması büyük önem taşıyor.
- Eğitim bilgisi, iletişim bilgileri ve sınav tercihleri kontrol edilmeden işlem tamamlanmamalı.
- İşlem yapmak isteyenlerin T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.
ADIM ADIM TUS VE STS TIP BAŞVURUSU
Adayların başvuru sırasında hata yaşamaması için işlemler şu sırayla yapılmalı:
Ödeme adımı atlanmamalı
- Özellikle ödeme adımı atlanmamalı.
- Başvuru formunun doldurulması tek başına yeterli olmayabilir.
- Adayların ücret bilgisini ve ödeme süresini ilgili sınav kılavuzundan kontrol etmesi gerekiyor.
SINAV 23 AĞUSTOS'TA YAPILACAK
2026-TUS 2. Dönem ve 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları 23 Ağustos 2026 tarihinde uygulanacak.
Adaylar sınav günü giriş saatlerine dikkat etmek zorunda. Sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumunda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına giriş yapılmayacak.
Bu nedenle adayların sınav giriş belgesinde yazan bina, salon ve saat bilgisini önceden kontrol etmesi gerekiyor. Sınav günü yaşanabilecek ulaşım yoğunluğu da hesaba katılmalı.
KILAVUZDA HANGİ BİLGİLER VAR?
TUS ve STS Tıp başvurusu yapacak adayların ilgili kılavuzu okumadan işlem yapmaması gerekiyor. Kılavuzda başvuru şartları, sınav ücreti, ödeme kuralları, sınav merkezleri, oturum bilgileri ve adayların uyması gereken kurallar yer alıyor.
Adayların özellikle şu başlıkları kontrol etmesi öneriliyor:
- Başvuru tarihleri
- Geç başvuru günü
- Sınav tarihi ve oturum saatleri
- Sınav ücreti ve ödeme yöntemi
- Kimlerin başvuru yapabileceği
- Sınav günü geçerli kimlik ve belge kuralları
EN SIK YAPILAN BAŞVURU HATALARI
TUS ve STS Tıp başvurularında en çok sorun yaşanan noktalar genellikle son kontrol yapılmadan tamamlanan işlemlerden kaynaklanıyor.
Adayların dikkat etmesi gereken başlıca hatalar şunlar:
- Başvuru yapıp sınav ücretini yatırmamak
- Yanlış sınavı seçmek
- Sınav merkezi tercihini kontrol etmemek
- Eski iletişim bilgileriyle işlem yapmak
- Kılavuzdaki özel şartları okumadan başvuruyu tamamlamak
- Geç başvuru gününü normal başvuru süresiyle karıştırmak
Başvuru tamamlandıktan sonra AİS ekranına yeniden girilerek işlem durumunun kontrol edilmesi adaylar için kritik önem taşıyor. Ücret ödemesi ve başvuru onayı sistemde görünmeden süreç tamamlanmış sayılmayabilir.
(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)