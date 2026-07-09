TUS ve STS Tıp başvuruları başladı: AİS ekranı, son gün, geç başvuru ve sınav tarihi

Adayların özellikle şu başlıkları kontrol etmesi öneriliyor:

TUS ve STS Tıp başvurusu yapacak adayların ilgili kılavuzu okumadan işlem yapmaması gerekiyor. Kılavuzda başvuru şartları, sınav ücreti, ödeme kuralları, sınav merkezleri, oturum bilgileri ve adayların uyması gereken kurallar yer alıyor.

KILAVUZDA HANGİ BİLGİLER VAR?

EN SIK YAPILAN BAŞVURU HATALARI

TUS ve STS Tıp başvurularında en çok sorun yaşanan noktalar genellikle son kontrol yapılmadan tamamlanan işlemlerden kaynaklanıyor.

Adayların dikkat etmesi gereken başlıca hatalar şunlar:

Başvuru yapıp sınav ücretini yatırmamak

Yanlış sınavı seçmek

Sınav merkezi tercihini kontrol etmemek

Eski iletişim bilgileriyle işlem yapmak

Kılavuzdaki özel şartları okumadan başvuruyu tamamlamak

Geç başvuru gününü normal başvuru süresiyle karıştırmak

Başvuru tamamlandıktan sonra AİS ekranına yeniden girilerek işlem durumunun kontrol edilmesi adaylar için kritik önem taşıyor. Ücret ödemesi ve başvuru onayı sistemde görünmeden süreç tamamlanmış sayılmayabilir.

(Haberde yer alan görseller Takvim Foto Arşiv'e aittir)

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