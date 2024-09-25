KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 KPSS DHBT sonuç sorgulama

Sınavın ardından binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi sabırsızlıkla bekliyor. Din hizmetleri alanında kariyer hedefleyen birçok kişi için bu sonuçlar gelecek planları açısından belirleyici bir unsur olacak. Sonuçların açıklanmasının ardından adayların Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapılacak atamalardaki yerleri netlik kazanacak. Bu süreç din hizmetleri alanındaki profesyoneller için yeni fırsatları da beraberinde getirebilir.