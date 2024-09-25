KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2024 KPSS DHBT sonuç sorgulama

Din Hizmetleri Bilgisi'nin ölçüldüğü KPSS DHBT sınavı, 22 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınavda, adaylar çeşitli konularda soruları yanıtlayarak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ni tamamladı. Bu sınav, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak atamalarda kritik bir rol oynayacak.
KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS DHBT sonuçları için gözler 16 Ekim tarihine çevrildi.
ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak olan sonuçlar adayların doğru ve yanlış cevap sayılarıyla birlikte KPSSP122, KPSSP123 ve KPSSP124 puanlarını içerecek. Bu bilgiler, adayların sınav performansını değerlendirmeleri açısından büyük önem taşıyor.