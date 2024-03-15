TUS - STS Tıp Doktorluğu sınavları ne zaman, saat kaçta? 2024 ÖSYM TUS STS 1. dönem sınav tarihleri!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-TUS ve 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavlarının 1. dönem tarihlerini açıkladı. Peki, TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte bilgiler!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-TUS ve 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavlarının 1. dönem tarihlerini açıkladı. Peki, TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte bilgiler!
TUS - STS TIP DOKTORLUĞU SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu) 1. dönem sınavlarının 17 Mart Pazar günü yapılacağını duyurdu.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, 2024-TUS sınavı 14 ilde, 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavı ise yalnız Ankara'da iki aşamada gerçekleştirilecek.
TUS: Temel Tıp Bilimleri Testi'ne 26.868 aday, Klinik Tıp Bilimleri Testi'ne ise 27.633 aday katılacak.
STS Tıp Doktorluğu: İki aşamada gerçekleştirilecek olan sınavda toplam bin 586 aday yer alacak.
SINAV NE KADAR SÜRECEK?
Toplamda 7 bin 190 görevlinin görev yapacağı sınavlarda, Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak ve 12.30'da sona erecek. Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak ve 17.00'de sona erecek. Her iki sınavda da toplam 100 soru yer alacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak.
STS Tıp Doktorluğu'nun birinci aşaması saat 10.15'te başlayacak ve 12.30'da sona erecek. İkinci aşama ise saat 14.45'te başlayacak ve 17.00'de sona erecek. Bu sınavda da toplam 100 soru bulunacak ve cevaplama süresi 135 dakika olacak. İki aşamada toplam 5 bina ve 94 salon kullanılacak.
SONUÇLARIN AÇIKLANMASI VE ÖNEMLİ BİLGİLER
Sınav sonuçları 17 Nisan'da açıklanacak. Kimlik kartını kaybeden veya olmayan adaylar için il nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.
ÖSYM Başkanı Ersoy, sınava katılacak tüm adaylara başarılar dilerken, sınav görevlilerine de kolaylıklar temennisinde bulundu.