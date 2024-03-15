TUS - STS Tıp Doktorluğu sınavları ne zaman, saat kaçta? 2024 ÖSYM TUS STS 1. dönem sınav tarihleri!

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024-TUS ve 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavlarının 1. dönem tarihlerini açıkladı. Peki, TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları ne zaman, saat kaçta? İşte bilgiler!

TUS - STS TIP DOKTORLUĞU SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (2024-STS Tıp Doktorluğu) 1. dönem sınavlarının 17 Mart Pazar günü yapılacağını duyurdu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, 2024-TUS sınavı 14 ilde, 2024-STS Tıp Doktorluğu sınavı ise yalnız Ankara'da iki aşamada gerçekleştirilecek.