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TUS sonuç tarihi 2024 | TUS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak? TUS cevap anahtarı yayımlandı mı?

2024 yılı Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS), ÖSYM Başkanlığı tarafından 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav, iki oturum halinde yapılacak ve bu yılki TUS 2. dönemin Temel Tıp Bilimleri Testi için katılımcılar hazırlıklarını tamamladı. Sınav sonrası birçok adayın merak ettiği 'TUS 2024 sonuçları ne zaman açıklanacak?' ve 'TUS sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF' gibi konular hakkında detaylı bilgileri derledik.

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 13:25 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 13:25
TUS sonuç tarihi 2024 | TUS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak? TUS cevap anahtarı yayımlandı mı?

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS 1. Dönem) için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 18 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından, uzmanlık eğitimi hedefleyen binlerce aday, TUS 2024 sonuçlarının açıklanma tarihini merakla bekliyor. Peki TUS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak? TUS cevap anahtarı yayımlandı mı?

2024 TUS 2. Dönem Sınavı Detayları Açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem sınavları, 18 Ağustos Pazar günü yapılacak. İşte sınavın saatleri ve diğer önemli detaylar:

Sınavın Başlangıç Saati ve İçeriği

2024-TUS 2. dönem sınavı iki oturumda gerçekleştirilecek. Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak, Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te yapılacak. Her iki test de toplam 100 sorudan oluşacak ve adaylara 135 dakika süre tanınacak.

Sonuçların Açıklanma Tarihi

Sınav sonuçları, 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak ve adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişim sağlayabilecekler.

Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2024-TUS 2. Dönem sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki dönemlerde olduğu gibi, 2024 TUS 1. Dönem sınavında sonuçlar sınav gününden itibaren erişime açılmıştı. Bu yıl da benzer bir uygulama bekleniyor. Adaylar, sınav sonrası Temel Soru Kitapçığı'na, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecekler. Kitapçık, genellikle sınavın üzerinden 10 gün süreyle erişilebilir durumda kalıyor.

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