TUS sonuç tarihi 2024 | TUS/2 sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak? TUS cevap anahtarı yayımlandı mı?

Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı

2024-TUS 2. Dönem sınavının soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki dönemlerde olduğu gibi, 2024 TUS 1. Dönem sınavında sonuçlar sınav gününden itibaren erişime açılmıştı. Bu yıl da benzer bir uygulama bekleniyor. Adaylar, sınav sonrası Temel Soru Kitapçığı'na, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecekler. Kitapçık, genellikle sınavın üzerinden 10 gün süreyle erişilebilir durumda kalıyor.