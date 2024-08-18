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TUS 1. ve 2. Oturum süreleri 2024 | TUS sınavı saat kaçta bitecek? TUS 2 sınavı kaç soru, kaç dakika? En erken kaçta çıkılır?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) 2024'ün 2. dönemi bugün gerçekleştiriliyor. ÖSYM tarafından düzenlenen sınav, iki ayrı oturumda yapılacak. Temel Tıp Bilimleri ve Klinik Tıp Bilimleri alanlarında düzenlenen sınavlarda her biri 100 sorudan oluşuyor. Adaylar, TUS’un başlangıç ve bitiş saatlerini merak ediyor. İşte 2024-TUS/2 sınavının detayları ve oturum saatleri...

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 10:42 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 10:42
TUS 1. ve 2. Oturum süreleri 2024 | TUS sınavı saat kaçta bitecek? TUS 2 sınavı kaç soru, kaç dakika? En erken kaçta çıkılır?

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Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) saatleri, sınavın yaklaşmasıyla birlikte adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Bugün gerçekleştirilecek olan TUS, iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Doktor adaylarının uzmanlık kazanabilmek için girdiği sınavda, her iki oturumda da 100 soru yer alacak. Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olarak ayrılan oturumların başlangıç ve bitiş saatleri ise merak konusu. Peki, 2024-TUS/2 sınavı ne zaman başlayacak ve saat kaçta sona erecek?

Sınavın Tarih ve Saatleri

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-TUS) 2. dönemi, 18 Ağustos 2024 Pazar günü yapılacak. Sınav iki oturumda gerçekleştirilecek. İlk oturum olan Temel Tıp Bilimleri Testi saat 10.15'te başlayacak. İkinci oturum olan Klinik Tıp Bilimleri Testi ise saat 14.45'te başlayacak.

Sınav Süresi ve Kurallar

2024-TUS 2. dönem sınavı, her biri 100 sorudan oluşan iki ayrı oturum şeklinde uygulanacak. Her oturum için cevaplama süresi 135 dakika olarak belirlenmiş durumda. Adayların, sınav evrakı dağıtıldıktan sonra ilk 100 dakikayı tamamlamadan veya sınavın son 15 dakikası içinde sınav salonunu terk etmeleri yasak. Sınav salonundan çıkmak isteyen adaylar, bu süreler tamamlanmadan salonu terk edemezler. Sınav sırasında salondan çıkmak isteyen adaylar, tekrar içeriye alınmayacak ve sınavın ilk 100 dakikasının tamamlanmasını beklemek zorunda kalacaklar.

Giriş ve Çıkış Kuralları

Adayların, sınav saatinden en az 1 saat önce sınav binasının önünde hazır bulunmaları gerekmekte. Sabah oturumuna katılacak adaylar saat 10.00'dan sonra, öğleden sonra oturumuna katılacak adaylar ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınav süresinin başlamasından sonra sınav salonlarına girişe izin verilmeyecek.

Sonuçların Açıklanma Tarihi

18 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Sınavı'nın sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde açıklanacak.

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