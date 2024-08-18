TUS 1. ve 2. Oturum süreleri 2024 | TUS sınavı saat kaçta bitecek? TUS 2 sınavı kaç soru, kaç dakika? En erken kaçta çıkılır?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) saatleri, sınavın yaklaşmasıyla birlikte adaylar tarafından araştırılmaya başladı. Bugün gerçekleştirilecek olan TUS, iki oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Doktor adaylarının uzmanlık kazanabilmek için girdiği sınavda, her iki oturumda da 100 soru yer alacak. Temel Tıp Bilimleri Testi ve Klinik Tıp Bilimleri Testi olarak ayrılan oturumların başlangıç ve bitiş saatleri ise merak konusu. Peki, 2024-TUS/2 sınavı ne zaman başlayacak ve saat kaçta sona erecek?