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Lise parasız yatılı yurt başvurusu başladı mı, hangi tarihlerde? 2024-2025 MEB ortaöğretim yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber, lise parasız yatılı yurt başvuruları için süreç başladı. Pansiyonlara yerleşmek isteyen öğrenciler, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında başvurularını tamamlamak zorunda. Peki Lise parasız yatılı yurt başvurusu başladı mı, hangi tarihlerde? 2024-2025 MEB ortaöğretim yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 06:43 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 06:43
Lise parasız yatılı yurt başvurusu başladı mı, hangi tarihlerde? 2024-2025 MEB ortaöğretim yurt başvuruları nereden, nasıl yapılır?

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LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, pansiyon başvuruları için süreç hız kazandı. 2024-2025 eğitim yılı için yatılı okullara yerleşmek isteyen öğrenciler, belirli tarihler arasında başvurularını yapabilecekler. Pansiyon başvurularının nasıl yapılacağı, başvuru şartları ve diğer detaylar hakkında bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz.

Pansiyon Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?

🔸LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, pansiyon başvuruları 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. Bu süre zarfında öğrenciler, tercih ettikleri okullara başvurularını yapabilecekler.

🔸Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı ise 26 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek.

🔸Başvuru sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 8 Eylül 2024'te pansiyonlara yerleştirilecek ve 2024-2025 eğitim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.

Yatılılık Başvurular Nereden Yapılacak?

Yatılılık başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, bağlı bulundukları okul müdürlüklerine başvurularını iletmelidir. Başvurular, öğrencinin kayıtlı olduğu ortaöğretim kurumlarında yapılacak. Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler de kendi okul müdürlüklerine başvurularını iletebilirler.

Şartlar Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve bir önceki ders yılında disiplin cezası almamış olmak, başvuru için temel şartlar arasında yer alıyor.

Parasız Yatılılık ve Bursluluk Başvuru Kriterleri Neler?

Parasız yatılılık başvurusu yapan öğrencilerin, ailelerinin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği pansiyon ücretinin en az dört katını geçmemesi gerekmektedir. Ayrıca, öğrencinin yatılı okumasına engel teşkil edecek bir sağlık sorunu bulunmamalıdır. Bursluluk başvuruları ise velinin yazılı talebi üzerine, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda yapılacaktır.

Kontenjanlar Nasıl Dağıtılacak ve Yerleştirme Nasıl Yapılacak?

Parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının %10'u, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamındaki öğrencilere ayrılmaktadır. Ayrıca, Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda çalışan öğretmenlerin çocuklarına ve ailesinin bulunduğu yerleşim biriminde ortaokul olmayan öğrencilere de belirli kontenjanlar ayrılmaktadır. Boş kontenjanlar ise diğer öğrencilere tahsis edilecektir.

Ortaöğretim Kurumlarında Yatılılık Yerleştirme Nasıl Yapılacak?

Ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran ve yatılılığa başvuran öğrenciler, parasız yatılılık şartlarını taşıdıkları takdirde, kontenjan durumu ve puanlarına göre sıralanarak yerleştirilecektir. Paralı yatılılık başvuruları ise ilgili yönetmelikte belirtilen şartlara göre değerlendirilecektir. Özel eğitim meslek liselerinde yatılılık yerleştirme işlemleri, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecektir.

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