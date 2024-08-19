LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, pansiyon başvuruları için süreç hız kazandı. 2024-2025 eğitim yılı için yatılı okullara yerleşmek isteyen öğrenciler, belirli tarihler arasında başvurularını yapabilecekler. Pansiyon başvurularının nasıl yapılacağı, başvuru şartları ve diğer detaylar hakkında bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz.
Pansiyon Başvuruları Ne Zaman Yapılacak?
🔸LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, pansiyon başvuruları 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak. Bu süre zarfında öğrenciler, tercih ettikleri okullara başvurularını yapabilecekler.
🔸Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı ise 26 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek.
🔸Başvuru sonucunda kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 8 Eylül 2024'te pansiyonlara yerleştirilecek ve 2024-2025 eğitim yılı 9 Eylül 2024'te başlayacak.
Yatılılık Başvurular Nereden Yapılacak?
Yatılılık başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, bağlı bulundukları okul müdürlüklerine başvurularını iletmelidir. Başvurular, öğrencinin kayıtlı olduğu ortaöğretim kurumlarında yapılacak. Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler de kendi okul müdürlüklerine başvurularını iletebilirler.
Şartlar Nelerdir?
Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve bir önceki ders yılında disiplin cezası almamış olmak, başvuru için temel şartlar arasında yer alıyor.