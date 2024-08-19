LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, pansiyon başvuruları için süreç hız kazandı. 2024-2025 eğitim yılı için yatılı okullara yerleşmek isteyen öğrenciler, belirli tarihler arasında başvurularını yapabilecekler. Pansiyon başvurularının nasıl yapılacağı, başvuru şartları ve diğer detaylar hakkında bilgilere aşağıda ulaşabilirsiniz.

🔸 Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların ilanı ise 26 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek.

Yatılılık Başvurular Nereden Yapılacak?

Yatılılık başvurusu yapmak isteyen öğrenciler, bağlı bulundukları okul müdürlüklerine başvurularını iletmelidir. Başvurular, öğrencinin kayıtlı olduğu ortaöğretim kurumlarında yapılacak. Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler de kendi okul müdürlüklerine başvurularını iletebilirler.

Şartlar Nelerdir?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve bir önceki ders yılında disiplin cezası almamış olmak, başvuru için temel şartlar arasında yer alıyor.