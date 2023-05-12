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    • Eğitim
    • 12.05.2023 15:56
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    • 12.05.2023 15:58
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    AUZEF final, telafi ve üç ders sınavı online mi, yüz yüze mi olacak? İstanbul Üniversitesi son dakika açıklama! SINAV TAKVİMİ 2023

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi final, telafi ve üç ders sınavları yaklaşıyor. Öğrenciler bu noktada sınav takvimini ve sınavların nasıl uygulanacağını araştırmaya başladı. Bahar dönemi ara sınav sonuçları 11 Mayıs'ta açıklandı. Sırada final, telafi ve üç ders sınavları var. Peki AUZEF final, telafi ve üç ders sınavı online mi, yüz yüze mi olacak? İşte İstanbul Üniversitesi son dakika açıklamalar ve sınav takvimi...

    AUZEF final, telafi ve üç ders sınavı online mi, yüz yüze mi olacak?

    AUZEF final, telafi ve üç ders sınav tarihleri belli oldu. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin final sınavları 10 Haziran'da başlayacak. Öğrenciler internet arama motorlarında ''AUZEF final, telafi ve üç ders sınavı online mi, yüz yüze mi olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte AUZEF bahar dönemi sınav takvimi ve diğer detaylar...

    AUZEF FİNAL, TELAFİ, ÜÇ DERS SINAVI ONLİNE Mİ YÜZ YÜZE Mİ?

    İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yapılan son dakika açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. Sınavlarınızda başarılar dileriz" denildi.

    AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 2023

    Final sınavı: 10 - 11 Haziran
    Telafi sınavı: 22 - 23 Temmuz
    Mezuniyet üç ders sınavı: 2 Eylül
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        Haberler Eğitim AUZEF final, telafi ve üç ders sınavı online mi, yüz yüze mi olacak? İstanbul Üniversitesi son dakika açıklama! SINAV TAKVİMİ 2023
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