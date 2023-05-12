AUZEF final, telafi ve üç ders sınavı online mi, yüz yüze mi olacak? İstanbul Üniversitesi son dakika açıklama! SINAV TAKVİMİ 2023

AUZEF final, telafi ve üç ders sınav tarihleri belli oldu. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin final sınavları 10 Haziran'da başlayacak. Öğrenciler internet arama motorlarında ''AUZEF final, telafi ve üç ders sınavı online mi, yüz yüze mi olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte AUZEF bahar dönemi sınav takvimi ve diğer detaylar...