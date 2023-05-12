AUZEF final, telafi ve üç ders sınavı online mi, yüz yüze mi olacak? İstanbul Üniversitesi son dakika açıklama! SINAV TAKVİMİ 2023

AUZEF final, telafi ve üç ders sınav tarihleri belli oldu. 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemindeki derslerinizin final sınavları 10 Haziran'da başlayacak. Öğrenciler internet arama motorlarında ''AUZEF final, telafi ve üç ders sınavı online mi, yüz yüze mi olacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte AUZEF bahar dönemi sınav takvimi ve diğer detaylar...
AUZEF FİNAL, TELAFİ, ÜÇ DERS SINAVI ONLİNE Mİ YÜZ YÜZE Mİ?
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) tarafından yapılan son dakika açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz, İstanbul Üniversitesi Senatosu'nda alınan karar gereğince AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavları çevrim içi (online) olarak yapılacaktır. Sınavlarınızda başarılar dileriz" denildi.
AUZEF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ 2023
Final sınavı: 10 - 11 Haziran
Telafi sınavı: 22 - 23 Temmuz
Mezuniyet üç ders sınavı: 2 Eylül