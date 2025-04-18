Karne günü ne zaman 2025? Okullar ne zaman kapanıyor, yaz tatiline kaç gün kaldı?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı 2024-2025 akademik takvimine göre okulların ne zaman kapanacağı takip ediliyor. Özellikle sınav dönemi yaklaşırken öğrenciler, öğretmenler ve veliler "Yaz tatili ne zaman başlıyor?" sorusuna yanıt arıyor. Karne günü geldiğinde öğrenciler hem notlarını hem de başarı belgelerini alacak, ardından da uzun bir yaz tatiline başlayacak. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte karne günü!

(Kaynak: AA)

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre ⤵

Bakanlığımızca "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", 28 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmış ve eğitim öğretim süreçleri, açıklanan takvim doğrultusunda devam etmektedir. Söz konusu takvime göre 9 Eylül 2024 tarihinde başlayan eğitim öğretim yılı, daha önceden açıklandığı gibi 20 Haziran 2025 tarihinde sona erecektir. İlgili "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi", kamuoyuna duyurulduğu günden beri "https://www.meb.gov.tr/2024-2025-egitim-ogretim-yili-takvimi-aciklandi/haber/33888/tr" adresinde yayında olmasına rağmen yapılan haberler ya özensizce ya da art niyetlidir. Kaynağından araştırılmadan veya kasıtlı olarak asılsız iddialar içeren yalan ve yanıltıcı bilgilerle kamuoyunun gündemini meşgul eden; milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velimizi yanlış yönlendiren bu tür manipülatif haberlere itibar edilmemesi gerekmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.