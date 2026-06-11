e-Okul ne zaman kapanıyor, not girişleri ne zaman bitecek? 2026 MEB karne günü tarihi

Öğrenciler, karne dönemi öncesinde not ve devamsızlık durumlarını kontrol etmek için e-Okul'a yoğun ilgi gösteriyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı karneleri 26 Haziran 2026 Cuma günü verilecek ve e-Okul sistemi birkaç gün önce kapanabilir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi, öğrencilerin akademik ve devamsızlık bilgilerini takip etmek için kullanılıyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala öğrenciler ve veliler e-Okul sistemine yöneldi. Karne öncesinde not ve devamsızlık durumlarını kontrol etmek isteyen milyonlarca kişi, e-Okul'un ne zaman kapanacağını ve sisteme nasıl giriş yapılacağını araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformu olan e-Okul, yıl boyunca öğrencilerin akademik ve devamsızlık bilgilerinin takip edildiği en önemli sistemlerden biri olarak kullanılıyor. Eğitim döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte sistem üzerindeki hareketlilik de arttı.