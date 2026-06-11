e-Okul ne zaman kapanıyor, not girişleri ne zaman bitecek? 2026 MEB karne günü tarihi
2025-2026 eğitim öğretim yılının 26 Haziran'da sona erecek olması nedeniyle e-Okul sisteminde yoğunluk başladı. Karne öncesi öğrencilerin başarı puanı ve devamsızlık durumunu doğrulamak isteyen veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş ekranına yöneldi. Peki e-Okul ne zaman kapanacak ve e-Okul not girişleri ne zaman bitecek? İşte MEB takvimine göre merak edilen tarihler.
Hızlı Özet Göster
- Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi, öğrencilerin akademik ve devamsızlık bilgilerini takip etmek için kullanılıyor.
- 2025-2026 eğitim öğretim yılı karneleri 26 Haziran 2026 Cuma günü verilecek ve e-Okul sistemi birkaç gün önce kapanabilir.
- e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş, eokul.meb.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet doğrulaması ile yapılabiliyor.
- Öğrenciler, karne dönemi öncesinde not ve devamsızlık durumlarını kontrol etmek için e-Okul'a yoğun ilgi gösteriyor.
- 2025-2026 eğitim öğretim dönemi 26 Haziran 2026'da sona erecek ve yaz tatili başlayacak.
2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesine sayılı günler kala öğrenciler ve veliler e-Okul sistemine yöneldi. Karne öncesinde not ve devamsızlık durumlarını kontrol etmek isteyen milyonlarca kişi, e-Okul'un ne zaman kapanacağını ve sisteme nasıl giriş yapılacağını araştırıyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformu olan e-Okul, yıl boyunca öğrencilerin akademik ve devamsızlık bilgilerinin takip edildiği en önemli sistemlerden biri olarak kullanılıyor. Eğitim döneminin sonuna yaklaşılmasıyla birlikte sistem üzerindeki hareketlilik de arttı.
E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?
Karne dönemine girilmesiyle birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konuların başında e-Okul'un kapanış tarihi geliyor.
Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında sistemin, karne dağıtım tarihinden birkaç gün önce not girişlerine kapatılması bekleniyor. 2025-2026 eğitim öğretim yılı karneleri 26 Haziran 2026 Cuma günü verileceği için e-Okul sisteminin de bu tarihten 2 ila 3 gün önce kapanabileceği değerlendiriliyor.
Ancak konuya ilişkin kesin tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamayla netlik kazanacak.
E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
Öğrenciler ve veliler, e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden not, devamsızlık ve karne bilgilerine erişebiliyor.
Sisteme giriş yapmak isteyen kullanıcılar öncelikle eokul.meb.gov.tr adresine giriş yaparak Veli Bilgilendirme Sistemi bölümünü seçiyor. Ardından e-Devlet doğrulama ekranına yönlendirilen kullanıcılar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme erişim sağlayabiliyor.
E- OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
NOT VE DEVAMSIZLIK BİLGİLERİ TAKİP EDİLİYOR
e-Okul sistemi üzerinden öğrencilerin sınav sonuçları, ders notları, devamsızlık kayıtları ve dönem sonu başarı durumları görüntülenebiliyor.
Özellikle karne dönemine kısa süre kala öğrenciler, not ortalamalarını ve devamsızlık durumlarını kontrol etmek için sisteme yoğun ilgi gösteriyor.
YAZ TATİLİ 26 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim dönemi 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.
Öğrenciler aynı gün karnelerini alırken, yaklaşık üç ay sürecek yaz tatili de başlamış olacak.
2026-2027 EĞİTİM YILINDA İLK DERS ZİLİ NE ZAMAN ÇALACAK?
Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin resmi takvim henüz yayımlanmadı. Ancak son yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında okulların 14 Eylül 2026 Pazartesi günü açılması bekleniyor.
Okul öncesi eğitim ve ilkokul birinci sınıfa başlayacak öğrenciler için düzenlenen uyum haftası programının ise 7 Eylül 2026 tarihinde başlaması öngörülüyor.
Kesin tarihler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayımlamasının ardından belli olacak.