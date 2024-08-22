KPSS ön lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM AİS giriş ekranı KPSS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

KPSS ön lisans sınavı yaklaştıkça adaylar sınav giriş belgelerinin açıklanmasını sabırsızlıkla beklemeye başladı. Sınava girecekleri yerleri öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılacak açıklamayı yakından takip ediyor.
KPSS ön lisans sınavı yaklaştıkça adaylar sınav giriş belgelerinin açıklanmasını sabırsızlıkla beklemeye başladı. Sınava girecekleri yerleri öğrenmek isteyen adaylar ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden yapılacak açıklamayı yakından takip ediyor.
KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
2024 KPSS takvimine göre, KPSS ön lisans sınavı 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak. Sınav giriş belgeleri açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı Ön Lisans Sınavı'na (2024-KPSS Ön Lisans) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, 22 Ağustos 2024 tarihinde saat 15.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
1 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI"
KPSS SINAV YERLERİ NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Sınav giriş yerleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılacak. Adaylar, sınav giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr/ adresinden indirerek, sınav günü yanlarında bulundurmak zorunda. Sınav giriş belgesi olmadan sınava katılım mümkün olmayacak, bu yüzden adayların belgelerini zamanında edinmeleri gerekiyor.
SINAV GÜNÜ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Sınav günü, adayların KPSS sınav giriş belgelerini, geçerli bir kimlik belgesiyle birlikte yanlarında bulundurmaları gerekmekte.