YKS gözetmen ücretleri ne zaman yatacak? YKS 2022 gözetmen ücretleri ne kadar? AYT TYT gözetmen ücretleri...

YKS gözetmen ücretleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, YKS 2022 gözetmen ücreti ne zaman yatar? 2022 YKS gözetmen ücretleri ne kadar? TYT AYT gözetmen ücretleri ne kadar? İşte merak edilenler...
YKS GÖREVLİ ÜCRETİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
YKS görevli ücretleri 2022 ne zaman yatacağı henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Fakat geçtiğimiz yıllara bakıldığında YKS sınavının tamamlanmasının ardından en geç 1 hafta içerisinde ücretlerin yatırılması bekleniyor.
YKS GÖREVLİ ÜCRETLERİ 2022!
Bu sene 3 milyondan fazla üniversite adayının iki gün boyunca ter döktüğü YKS sınavında görev alacak gözetmen öğretmenlerin alacakları ücretler şöyle:
Gözetmen: 210 TL ödeme yapılacak.