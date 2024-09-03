TSK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2024! TSK Eğitim Vakfı yurt sonuçları açıklandı mı? İstanbul, Ankara, Eskişehir...

YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvuruları, öğrenci ve veliler için en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu süreçte arama motorlarında sıkça sorulan "TSK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusu yanıtını buldu.
YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt başvuruları, öğrenci ve veliler için en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Bu süreçte arama motorlarında sıkça sorulan "TSK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?" sorusu yanıtını buldu.
Yurt Müracaatları İçin Tarihler Belirlendi
YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, üniversiteye yeni yerleşen öğrenciler için yurt başvuruları da başladı. Yurt müracaatları 14 Ağustos 2024 tarihinde başladı ve 02 Eylül 2024'te sona erdi. Bu tarihler arasında başvuru yapmayan öğrenciler, yurtlarda yer kalması durumunda değerlendirmeye alınacak.
Yurt Tahsisleri Ne Zaman Yapılacak?
Yurtlara yapılan başvuruların ardından, 03 Eylül 2024 tarihinde yurt tahsisleri gerçekleştirilecek. Başvuru süresi içerisinde müracaatını yapmış olan öğrenciler, bu tarihte yurtlara yerleştirilecek. Ancak, 03 Eylül'den sonra yapılacak olan başvurular, sadece yurtlarda boş yer kalması halinde değerlendirilecek.
Tahsis Sonuçları Nerede Yayınlanacak?
Yurt tahsis sonuçları, başvuru yapılan internet sitesinde yayınlanacak. Bu nedenle, öğrencilerin her gün sonuç ekranını kontrol etmeleri öneriliyor. Ayrıca, sonuçlar veli veya öğrenci cep telefon numarasına SMS olarak gönderilecek. Bu nedenle, başvuru sırasında numaranın doğru girildiğinden emin olunmalıdır.
Aşağıda yer alan link üzerinden başvuru sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz.
https://www.tskev.org.tr/aysisyurt/muracaat.php
Sistemden Çıkmadan Aday Numarasını Alın
Müracaat işlemi sonrasında, sistemin vereceği aday numarasını almadan sistemden çıkılmaması gerektiği hatırlatılıyor. Aday numarası, başvurunun tamamlandığını gösteren önemli bir bilgidir ve kaydedilmesi gerekmektedir.
Öncelik Sırası ve Öncelik Puanları
Yurda kabul işlemlerinde, ilk önce kayıt yenileme için ilgili yurt müdürlüğüne müracaatta bulunanların (bir önceki öğretim döneminde yurtta 2 ay ve daha az kalanlar hariç) kaydı yapılır.
Bahse konu statüdeki öğrencilerin kayıtlarını müteakip;
Yurt kapasiteleri, yeni müracaat eden diğer adayların tamamı için yeterli ise herhangi bir öncelik işlemi yapılmaz. Yurt kapasiteleri, yeni müracaat eden diğer adayların tamamı için yeterli olamayacak ise, adaylar arasında aşağıdaki öncelik sırası ile öncelik puanlarını belirleyen nitelikler dikkate alınarak sıralama yapılır.