TSK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2024! TSK Eğitim Vakfı yurt sonuçları açıklandı mı? İstanbul, Ankara, Eskişehir...

Tahsis Sonuçları Nerede Yayınlanacak? Yurt tahsis sonuçları, başvuru yapılan internet sitesinde yayınlanacak. Bu nedenle, öğrencilerin her gün sonuç ekranını kontrol etmeleri öneriliyor. Ayrıca, sonuçlar veli veya öğrenci cep telefon numarasına SMS olarak gönderilecek. Bu nedenle, başvuru sırasında numaranın doğru girildiğinden emin olunmalıdır. Aşağıda yer alan link üzerinden başvuru sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. https://www.tskev.org.tr/aysisyurt/muracaat.php

Sistemden Çıkmadan Aday Numarasını Alın Müracaat işlemi sonrasında, sistemin vereceği aday numarasını almadan sistemden çıkılmaması gerektiği hatırlatılıyor. Aday numarası, başvurunun tamamlandığını gösteren önemli bir bilgidir ve kaydedilmesi gerekmektedir.

Öncelik Sırası ve Öncelik Puanları



Yurda kabul işlemlerinde, ilk önce kayıt yenileme için ilgili yurt müdürlüğüne müracaatta bulunanların (bir önceki öğretim döneminde yurtta 2 ay ve daha az kalanlar hariç) kaydı yapılır.

Bahse konu statüdeki öğrencilerin kayıtlarını müteakip; Yurt kapasiteleri, yeni müracaat eden diğer adayların tamamı için yeterli ise herhangi bir öncelik işlemi yapılmaz. Yurt kapasiteleri, yeni müracaat eden diğer adayların tamamı için yeterli olamayacak ise, adaylar arasında aşağıdaki öncelik sırası ile öncelik puanlarını belirleyen nitelikler dikkate alınarak sıralama yapılır.