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DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2024! DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 4 yıllık geçiş bölümleri!

2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları, 300 binden fazla adayın merakla beklediği bir diğer önemli adım olarak öne çıkıyor. 30 Haziran 2024 tarihinde yapılan sınavın ardından, adaylar şimdi gözlerini ÖSYM tarafından açıklanacak taban puanlar ve kontenjanlara çevirmiş durumda. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıla tamamlamak isteyen binlerce öğrenci, DGS sonuçlarına göre tercih listelerini oluşturacak. Peki, 2024 DGS taban puanları ne zaman açıklanacak ve geçiş yapılabilecek bölümler neler? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 03 Eylül 2024, 11:39 Güncelleme 03 Eylül 2024, 11:39
DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2024! DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 4 yıllık geçiş bölümleri!

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Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarını bekleyen adaylar için heyecan dorukta. 2024 yılında gerçekleştirilen DGS sonrasında, adaylar şimdi ÖSYM tarafından açıklanacak taban puanlar ve geçiş yapabilecekleri bölümlerle ilgili detaylara odaklanmış durumda. Peki, 2024 DGS taban puanları ve kontenjanları ne zaman açıklanacak? Geçiş yapılabilecek bölümler neler? İşte tüm detaylar...

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

Dikey Geçiş Sınavı 2024 yılında 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Sonuçlarla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmedi. Yeni gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

DGS TABAN PUANLARI 2024 AÇIKLANDI MI?

DGS 2024 taban puanları henüz belli olmadı. DGS taban puanlarına ilişkin bilgiler yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli oluyor. Konuyla ilgili bilgiler geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Ancak adaylar 2023 yılına ait DGS taban puanlarını inceleyebilirler.

ÖSYM DGS 2024 KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

DGS kontenjanlarının ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olması bekleniyor.

DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ VE LİSANS ALAN KODLARI

Dikey Geçiş Sınavı'na 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar katılım sağlıyor. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları, ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 DGS başvuru kılavuz bilgilerinde yer aldı.

Aşağıda yer alan link üzerinden kılavuz hakkında bilgi alabilirsiniz.

https://www.osym.gov.tr/TR,29379/2024-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html

EN FAZLA 30 TERCİH YAPILACAK

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.

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