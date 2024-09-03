DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLAR 2024! DGS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? 4 yıllık geçiş bölümleri!

Ancak adaylar 2023 yılına ait DGS taban puanlarını inceleyebilirler.
ÖSYM DGS 2024 KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?
DGS kontenjanlarının ise ÖSYM tarafından yayınlanacak kılavuz ile belli olması bekleniyor.
DGS TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenecekler. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundaki tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.
DGS GEÇİŞ BÖLÜMLERİ VE LİSANS ALAN KODLARI
Dikey Geçiş Sınavı'na 2 yıllık ön lisans eğitimlerini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar katılım sağlıyor. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları, ÖSYM tarafından yayınlanan 2024 DGS başvuru kılavuz bilgilerinde yer aldı.
Aşağıda yer alan link üzerinden kılavuz hakkında bilgi alabilirsiniz.
https://www.osym.gov.tr/TR,29379/2024-dgs-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html
EN FAZLA 30 TERCİH YAPILACAK
Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklar. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değil.